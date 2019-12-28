أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم السبت شملت "حائل، القريات، عرعر، سكاكا وطريف". وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات: إن حائل سجلت 6 درجات مئوية، فيما سجلت القريات 4 درجات، وعرعر 4 درجات، وسكاكا 4 درجات، فيما سجلت طريف درجتين مئويتين.

هذه المدينة سجلت أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-28 أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم السبت شملت "حائل، القريات، عرعر، سكاكا وطريف".



وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات: إن حائل سجلت 6 درجات مئوية، فيما سجلت القريات 4 درجات، وعرعر 4 درجات، وسكاكا 4 درجات، فيما سجلت طريف درجتين مئويتين.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441 12:16 PM

هذه المدينة سجلت أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم وفق ما أصدره المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات





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أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم السبت شملت "حائل، القريات، عرعر، سكاكا وطريف".



وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات: إن حائل سجلت 6 درجات مئوية، فيما سجلت القريات 4 درجات، وعرعر 4 درجات، وسكاكا 4 درجات، فيما سجلت طريف درجتين مئويتين.