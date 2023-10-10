النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الغرف الخليجية" يدشن مجلة الاقتصاد الخليجي في نسختها الجديدة

في إطار تعزيز التواصل ومد الجسور بين مجلس التعاون

وقعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم، بمقر الاتحاد، اتفاقية تعاون حول إطلاق النسخة الجديدة من مجلة الاقتصاد الخليجي.

وقال الأمين العام، الدكتور سعود المشاري، إن هذا التعاون يأتي ضمن سياسة اتحاد الغرف الخليجية الهادفة إلى تعزيز التواصل ومد جسور التعاون مع المجتمع الاقتصادي الخليجي من خلال عدد من القنوات الإعلامية، بينها مجلة الاقتصاد الخليجي، وإلى نشر الوعي حول نشاطات ودور الاتحاد والغرف الأعضاء.

وذكرت الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأبعاد الثلاثة، عبير جليح، أن التعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الجانب الاقتصادي والثقافي والتنموي سيخدم القطاع الخاص الخليجي، عن طريق محتوى مميز ومعلومات هادفة في أهم القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية.

يذكر أن اتحاد الغرف الخليجية، أصدر أكثر من مائة وثمانية أعداد من المجلة التي شهدت تغيرات وتطورات عدة، خلال مسيرتها لتواكب وتتماشى مع رسالة الاتحاد في العمل والسعي إلى توفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي، وتعزيز قدراته التنافسية ليكون قاطرة التنمية في اقتصاديات دول مجلس المجلس.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الغرف الخليجية" يدشن مجلة الاقتصاد الخليجي في نسختها الجديدة
سبق

وقعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم، بمقر الاتحاد، اتفاقية تعاون حول إطلاق النسخة الجديدة من مجلة الاقتصاد الخليجي.

وقال الأمين العام، الدكتور سعود المشاري، إن هذا التعاون يأتي ضمن سياسة اتحاد الغرف الخليجية الهادفة إلى تعزيز التواصل ومد جسور التعاون مع المجتمع الاقتصادي الخليجي من خلال عدد من القنوات الإعلامية، بينها مجلة الاقتصاد الخليجي، وإلى نشر الوعي حول نشاطات ودور الاتحاد والغرف الأعضاء.

وذكرت الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأبعاد الثلاثة، عبير جليح، أن التعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الجانب الاقتصادي والثقافي والتنموي سيخدم القطاع الخاص الخليجي، عن طريق محتوى مميز ومعلومات هادفة في أهم القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية.

يذكر أن اتحاد الغرف الخليجية، أصدر أكثر من مائة وثمانية أعداد من المجلة التي شهدت تغيرات وتطورات عدة، خلال مسيرتها لتواكب وتتماشى مع رسالة الاتحاد في العمل والسعي إلى توفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي، وتعزيز قدراته التنافسية ليكون قاطرة التنمية في اقتصاديات دول مجلس المجلس.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
08:01 PM

"الغرف الخليجية" يدشن مجلة الاقتصاد الخليجي في نسختها الجديدة

في إطار تعزيز التواصل ومد الجسور بين مجلس التعاون

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
128

وقعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم، بمقر الاتحاد، اتفاقية تعاون حول إطلاق النسخة الجديدة من مجلة الاقتصاد الخليجي.

وقال الأمين العام، الدكتور سعود المشاري، إن هذا التعاون يأتي ضمن سياسة اتحاد الغرف الخليجية الهادفة إلى تعزيز التواصل ومد جسور التعاون مع المجتمع الاقتصادي الخليجي من خلال عدد من القنوات الإعلامية، بينها مجلة الاقتصاد الخليجي، وإلى نشر الوعي حول نشاطات ودور الاتحاد والغرف الأعضاء.

وذكرت الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأبعاد الثلاثة، عبير جليح، أن التعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الجانب الاقتصادي والثقافي والتنموي سيخدم القطاع الخاص الخليجي، عن طريق محتوى مميز ومعلومات هادفة في أهم القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية.

يذكر أن اتحاد الغرف الخليجية، أصدر أكثر من مائة وثمانية أعداد من المجلة التي شهدت تغيرات وتطورات عدة، خلال مسيرتها لتواكب وتتماشى مع رسالة الاتحاد في العمل والسعي إلى توفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي، وتعزيز قدراته التنافسية ليكون قاطرة التنمية في اقتصاديات دول مجلس المجلس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,788
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,388
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,675
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,258

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة