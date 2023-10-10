"الغرف الخليجية" يدشن مجلة الاقتصاد الخليجي في نسختها الجديدة

في إطار تعزيز التواصل ومد الجسور بين مجلس التعاون

وقعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم، بمقر الاتحاد، اتفاقية تعاون حول إطلاق النسخة الجديدة من مجلة الاقتصاد الخليجي.

وقال الأمين العام، الدكتور سعود المشاري، إن هذا التعاون يأتي ضمن سياسة اتحاد الغرف الخليجية الهادفة إلى تعزيز التواصل ومد جسور التعاون مع المجتمع الاقتصادي الخليجي من خلال عدد من القنوات الإعلامية، بينها مجلة الاقتصاد الخليجي، وإلى نشر الوعي حول نشاطات ودور الاتحاد والغرف الأعضاء.

وذكرت الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأبعاد الثلاثة، عبير جليح، أن التعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الجانب الاقتصادي والثقافي والتنموي سيخدم القطاع الخاص الخليجي، عن طريق محتوى مميز ومعلومات هادفة في أهم القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية.

يذكر أن اتحاد الغرف الخليجية، أصدر أكثر من مائة وثمانية أعداد من المجلة التي شهدت تغيرات وتطورات عدة، خلال مسيرتها لتواكب وتتماشى مع رسالة الاتحاد في العمل والسعي إلى توفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي، وتعزيز قدراته التنافسية ليكون قاطرة التنمية في اقتصاديات دول مجلس المجلس.