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جدة .. إيقاف استقبال حالات النساء والولادة والأطفال بـ "طوارئ المساعدية"

عقب تعليقها القبول بقسم الأطفال والعناية المركزة .. بسبب الصيانة

أعلنت الشؤون الصحية بمحافظة جدة، اليوم، إيقاف استقبال حالات النساء والولادة، والأطفال بطوارئ مستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية.

جاء ذلك القرار عقب تعليق استقبال الحالات بقسم الأطفال والعناية المركزة بالمستشفى الأسبوع الماضي، على خلفية إجراء أعمال صيانة لأجزاء من المبنى ولحين انتهاء اللجان المشكّلة بهذا الخصوص من مهامها.

وتنبع هذه الإجراءات من حرص "صحة جدة" على ضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم خدمة مجودة تتماشى مع معايير مقام الوزارة وتحقق المأمول تجاه المرضى والمراجعين وتكفل سلامتهم، إضافة إلى التقارير المرفوعة من اللجان المشكّلة بهذا الخصوص.

وتقرر عدم استقبال الحالات بالطوارئ التي قد تتطلب تنويم بعضها في قسم الأطفال والعناية المركزة الخاضع حالياً لأعمال الصيانة.

وتقرر اتخاذ التدابير اللازمة كافة لضمان استقبال الحالات كافة واستمرار تقديم الخدمة للمرضى على مدار الساعة في "مستشفى شرق جدة، مستشفى العزيزية للأطفال، مستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الثغر".

وتمّ التأكد من جاهزية المستشفيات وتكليف فرق مختصّة للمتابعة والتقييم، بينما ستستمر خدمات العيادات الخارجية بمستشفى المساعدية للولادة والأطفال في تقديم الاستشارات الطبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة .. إيقاف استقبال حالات النساء والولادة والأطفال بـ "طوارئ المساعدية"
سبق

أعلنت الشؤون الصحية بمحافظة جدة، اليوم، إيقاف استقبال حالات النساء والولادة، والأطفال بطوارئ مستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية.

جاء ذلك القرار عقب تعليق استقبال الحالات بقسم الأطفال والعناية المركزة بالمستشفى الأسبوع الماضي، على خلفية إجراء أعمال صيانة لأجزاء من المبنى ولحين انتهاء اللجان المشكّلة بهذا الخصوص من مهامها.

وتنبع هذه الإجراءات من حرص "صحة جدة" على ضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم خدمة مجودة تتماشى مع معايير مقام الوزارة وتحقق المأمول تجاه المرضى والمراجعين وتكفل سلامتهم، إضافة إلى التقارير المرفوعة من اللجان المشكّلة بهذا الخصوص.

وتقرر عدم استقبال الحالات بالطوارئ التي قد تتطلب تنويم بعضها في قسم الأطفال والعناية المركزة الخاضع حالياً لأعمال الصيانة.

وتقرر اتخاذ التدابير اللازمة كافة لضمان استقبال الحالات كافة واستمرار تقديم الخدمة للمرضى على مدار الساعة في "مستشفى شرق جدة، مستشفى العزيزية للأطفال، مستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الثغر".

وتمّ التأكد من جاهزية المستشفيات وتكليف فرق مختصّة للمتابعة والتقييم، بينما ستستمر خدمات العيادات الخارجية بمستشفى المساعدية للولادة والأطفال في تقديم الاستشارات الطبية.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
01:25 PM

جدة .. إيقاف استقبال حالات النساء والولادة والأطفال بـ "طوارئ المساعدية"

عقب تعليقها القبول بقسم الأطفال والعناية المركزة .. بسبب الصيانة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
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5,675

أعلنت الشؤون الصحية بمحافظة جدة، اليوم، إيقاف استقبال حالات النساء والولادة، والأطفال بطوارئ مستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية.

جاء ذلك القرار عقب تعليق استقبال الحالات بقسم الأطفال والعناية المركزة بالمستشفى الأسبوع الماضي، على خلفية إجراء أعمال صيانة لأجزاء من المبنى ولحين انتهاء اللجان المشكّلة بهذا الخصوص من مهامها.

وتنبع هذه الإجراءات من حرص "صحة جدة" على ضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم خدمة مجودة تتماشى مع معايير مقام الوزارة وتحقق المأمول تجاه المرضى والمراجعين وتكفل سلامتهم، إضافة إلى التقارير المرفوعة من اللجان المشكّلة بهذا الخصوص.

وتقرر عدم استقبال الحالات بالطوارئ التي قد تتطلب تنويم بعضها في قسم الأطفال والعناية المركزة الخاضع حالياً لأعمال الصيانة.

وتقرر اتخاذ التدابير اللازمة كافة لضمان استقبال الحالات كافة واستمرار تقديم الخدمة للمرضى على مدار الساعة في "مستشفى شرق جدة، مستشفى العزيزية للأطفال، مستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الثغر".

وتمّ التأكد من جاهزية المستشفيات وتكليف فرق مختصّة للمتابعة والتقييم، بينما ستستمر خدمات العيادات الخارجية بمستشفى المساعدية للولادة والأطفال في تقديم الاستشارات الطبية.

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