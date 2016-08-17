شاهد من الطائف .. حريق بفندق يصيب 14 شخصاً ويخلي 19 عائلة

بلاغ انتقلت إليه فرق "المدني" وجرى التعامل مع الحالات ونُقلت إحداها

تسبّبَ حريقٌ نشب، صباح اليوم، في غرفة نوم بداخل فندق بالطائف، في إصابة 13 شخصاً تمّ علاجهم في الموقع، وحالة نُقلت للمستشفى، في حين أخليت 19 عائلة تسكن الفندق.

وأوضح لـ "سبق"؛ المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العميد ناصر بن سلطان الشريف؛ أن العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرّمة تلقت، صباح اليوم السبت، بلاغاً عن حريق في فندق بشارع أبو بكر، وتمّ نقل الفرق اللازمة للموقع، واتضح أن الحالة عبارة عن حريق في غرفة نوم بالدور الثالث في فندق مكوّن من ستة أدوار، وتمّ إنهاء الحالة من قِبل فرق الدفاع المدني.