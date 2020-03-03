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معهد إعداد القادة يطلق برنامج الماجستير في الإدارة الرياضية

أعلن معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، عن برنامج "الماجستير في الإدارة الرياضية" بالتعاون مع ISDE لمنسوبي الوزارة والرياضيين، وذلك من منطلق حرص المعهد على تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، وتحسين الأداء الرياضي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وأكد عبدالله بن فيصل حماد مدير عام معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة؛ أن برنامج الماجستير يعتبر من خطط وإستراتيجيات المعهد في سبيل تطوير الرياضة السعودية من خلال تمكين المنتمين للقطاع بالمعارف الرياضية، عن طريق الدبلومات والبرامج سعيًا لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة من خلال دعم القيادة الرشيدة ومتابعة وتوجيهات سمو وزير الرياضة، وأن هناك برامج ماجستير أخرى في تخصصات التسويق والقانون والإعلام والطب الرياضي، سنعلن عنها في الأيام المقبلة.

وقال: المعهد سبق وأن وقّع أكثر من 40 اتفاقية مع عدد من الجامعات والمعاهد العالمية للاستفادة من تجاربهم الناجحة، وبرامج الماجستير مع ISDE هو امتداد لتلك الشراكات التي نتمنى أن تكون عاملًا مهمًّا ومساعدًا في دفع الحركة الرياضية في المملكة.

رابط التسجيل: https://forms.gle/6JBuEx4jBbLA7dLF7

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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معهد إعداد القادة يطلق برنامج الماجستير في الإدارة الرياضية
سبق

أعلن معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، عن برنامج "الماجستير في الإدارة الرياضية" بالتعاون مع ISDE لمنسوبي الوزارة والرياضيين، وذلك من منطلق حرص المعهد على تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، وتحسين الأداء الرياضي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وأكد عبدالله بن فيصل حماد مدير عام معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة؛ أن برنامج الماجستير يعتبر من خطط وإستراتيجيات المعهد في سبيل تطوير الرياضة السعودية من خلال تمكين المنتمين للقطاع بالمعارف الرياضية، عن طريق الدبلومات والبرامج سعيًا لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة من خلال دعم القيادة الرشيدة ومتابعة وتوجيهات سمو وزير الرياضة، وأن هناك برامج ماجستير أخرى في تخصصات التسويق والقانون والإعلام والطب الرياضي، سنعلن عنها في الأيام المقبلة.

وقال: المعهد سبق وأن وقّع أكثر من 40 اتفاقية مع عدد من الجامعات والمعاهد العالمية للاستفادة من تجاربهم الناجحة، وبرامج الماجستير مع ISDE هو امتداد لتلك الشراكات التي نتمنى أن تكون عاملًا مهمًّا ومساعدًا في دفع الحركة الرياضية في المملكة.

رابط التسجيل: https://forms.gle/6JBuEx4jBbLA7dLF7

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
09:38 PM

معهد إعداد القادة يطلق برنامج الماجستير في الإدارة الرياضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، عن برنامج "الماجستير في الإدارة الرياضية" بالتعاون مع ISDE لمنسوبي الوزارة والرياضيين، وذلك من منطلق حرص المعهد على تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، وتحسين الأداء الرياضي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وأكد عبدالله بن فيصل حماد مدير عام معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة؛ أن برنامج الماجستير يعتبر من خطط وإستراتيجيات المعهد في سبيل تطوير الرياضة السعودية من خلال تمكين المنتمين للقطاع بالمعارف الرياضية، عن طريق الدبلومات والبرامج سعيًا لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة من خلال دعم القيادة الرشيدة ومتابعة وتوجيهات سمو وزير الرياضة، وأن هناك برامج ماجستير أخرى في تخصصات التسويق والقانون والإعلام والطب الرياضي، سنعلن عنها في الأيام المقبلة.

وقال: المعهد سبق وأن وقّع أكثر من 40 اتفاقية مع عدد من الجامعات والمعاهد العالمية للاستفادة من تجاربهم الناجحة، وبرامج الماجستير مع ISDE هو امتداد لتلك الشراكات التي نتمنى أن تكون عاملًا مهمًّا ومساعدًا في دفع الحركة الرياضية في المملكة.

رابط التسجيل: https://forms.gle/6JBuEx4jBbLA7dLF7

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