المملكة تتخطى حاجز الـ10 آلاف متعافٍ من فيروس "كورونا"
تسجيل 1024 حالة شفاء جديدة
تخطّت المملكة العربية السعودية حاجز عشرة آلاف حالة تعافٍ من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 10144 حالة حتى الآن.
وسجّلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 1024 حالة تعافٍ جديدة.
وكانت وزارة الصحة قد سجلت أرقاماً عالية في حالات التعافي من كورونا في المملكة على مدى ثلاثة أيام متتالية، ولله الحمد.
فيروس كورونا الجديد
المملكة تتخطى حاجز الـ10 آلاف متعافٍ من فيروس "كورونا"
عبدالرزاق البجالي
سبق
2020-05-09
تخطّت المملكة العربية السعودية حاجز عشرة آلاف حالة تعافٍ من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 10144 حالة حتى الآن.
وسجّلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 1024 حالة تعافٍ جديدة.
وكانت وزارة الصحة قد سجلت أرقاماً عالية في حالات التعافي من كورونا في المملكة على مدى ثلاثة أيام متتالية، ولله الحمد.
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
03:50 PM
المملكة تتخطى حاجز الـ10 آلاف متعافٍ من فيروس "كورونا"
تسجيل 1024 حالة شفاء جديدة
تخطّت المملكة العربية السعودية حاجز عشرة آلاف حالة تعافٍ من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 10144 حالة حتى الآن.
وسجّلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 1024 حالة تعافٍ جديدة.
وكانت وزارة الصحة قد سجلت أرقاماً عالية في حالات التعافي من كورونا في المملكة على مدى ثلاثة أيام متتالية، ولله الحمد.