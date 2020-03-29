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هيئة الصحفيين بمكة تنظم دورة إستراتيجيات إدارة الأزمة في الإعلام

"الإحيوي" أكد أهمية إبراز الدور الإعلامي في مواجهة جائحة كورونا

تنظم هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة في التاسعة من مساء يوم الأربعاء المقبل بالتعاون مع قسم الإعلام بجامعة أم القرى دورة تدريبية عن بُعد بعنوان: "إستراتيجيات إدارة الأزمة في الإعلام"، يحاضر خلالها رئيس قسم الإعلام بجامعة أم القرى الدكتور سالم علي عريجة.

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي بأن الدورة تأتي ضمن أنشطة وفعاليات الفرع لكافة الإعلاميين وتتلخص محاورها في التركيز على مفهوم الأزمة وإدارة الأزمة إعلامياً بين الماضي والحاضر، والإعلام المؤسسي وإدارة الأزمة (الممارسات والاستراتيجيات) والإعلام السعودي وأزمة كورونا والإعلام الاجتماعي وإدارة الأزمة.

وأشار إلى أهمية تسليط الضوء على إبراز الدور الإعلامي في مواجهة هذه الجائحة ورصد وتعميم أنجع السبل الإعلامية التوعوية المتبعة في الحد من انتشار هذا الوباء الذي استشرى في العالم أجمع وموضحاً بأنه سيتم منح كافة المشاركين شهادات مشاركة للدورة والأولوية للمبادرين بالتسجيل على الرابط التالي: ‏https://cutt.us/kk88kk

هيئة الصحفيين السعوديين بمكة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة الصحفيين بمكة تنظم دورة إستراتيجيات إدارة الأزمة في الإعلام
سبق

تنظم هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة في التاسعة من مساء يوم الأربعاء المقبل بالتعاون مع قسم الإعلام بجامعة أم القرى دورة تدريبية عن بُعد بعنوان: "إستراتيجيات إدارة الأزمة في الإعلام"، يحاضر خلالها رئيس قسم الإعلام بجامعة أم القرى الدكتور سالم علي عريجة.

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي بأن الدورة تأتي ضمن أنشطة وفعاليات الفرع لكافة الإعلاميين وتتلخص محاورها في التركيز على مفهوم الأزمة وإدارة الأزمة إعلامياً بين الماضي والحاضر، والإعلام المؤسسي وإدارة الأزمة (الممارسات والاستراتيجيات) والإعلام السعودي وأزمة كورونا والإعلام الاجتماعي وإدارة الأزمة.

وأشار إلى أهمية تسليط الضوء على إبراز الدور الإعلامي في مواجهة هذه الجائحة ورصد وتعميم أنجع السبل الإعلامية التوعوية المتبعة في الحد من انتشار هذا الوباء الذي استشرى في العالم أجمع وموضحاً بأنه سيتم منح كافة المشاركين شهادات مشاركة للدورة والأولوية للمبادرين بالتسجيل على الرابط التالي: ‏https://cutt.us/kk88kk

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
11:30 PM

هيئة الصحفيين بمكة تنظم دورة إستراتيجيات إدارة الأزمة في الإعلام

"الإحيوي" أكد أهمية إبراز الدور الإعلامي في مواجهة جائحة كورونا

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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تنظم هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة في التاسعة من مساء يوم الأربعاء المقبل بالتعاون مع قسم الإعلام بجامعة أم القرى دورة تدريبية عن بُعد بعنوان: "إستراتيجيات إدارة الأزمة في الإعلام"، يحاضر خلالها رئيس قسم الإعلام بجامعة أم القرى الدكتور سالم علي عريجة.

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي بأن الدورة تأتي ضمن أنشطة وفعاليات الفرع لكافة الإعلاميين وتتلخص محاورها في التركيز على مفهوم الأزمة وإدارة الأزمة إعلامياً بين الماضي والحاضر، والإعلام المؤسسي وإدارة الأزمة (الممارسات والاستراتيجيات) والإعلام السعودي وأزمة كورونا والإعلام الاجتماعي وإدارة الأزمة.

وأشار إلى أهمية تسليط الضوء على إبراز الدور الإعلامي في مواجهة هذه الجائحة ورصد وتعميم أنجع السبل الإعلامية التوعوية المتبعة في الحد من انتشار هذا الوباء الذي استشرى في العالم أجمع وموضحاً بأنه سيتم منح كافة المشاركين شهادات مشاركة للدورة والأولوية للمبادرين بالتسجيل على الرابط التالي: ‏https://cutt.us/kk88kk

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