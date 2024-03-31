وفاة عميد أسرة "آل شغرود" بالخرج وأبها

توفي عبدالله بن محمد الشغرود أخ الفقيد الدكتور حمد محمد الشغرود مدير "تعليم عسير" السابق وعم السفير السابق عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود واللواء زيد بن عبدالعزيز الشغرود والعقيد صالح بن ناصر الشغرود أحد منسوبي الجوازات.
ويقدم العزاء بمنزل الفقيد الكائن بحي الحمراء بمدينة الرياض.
توفي عبدالله بن محمد الشغرود أخ الفقيد الدكتور حمد محمد الشغرود مدير "تعليم عسير" السابق وعم السفير السابق عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود واللواء زيد بن عبدالعزيز الشغرود والعقيد صالح بن ناصر الشغرود أحد منسوبي الجوازات.
ويقدم العزاء بمنزل الفقيد الكائن بحي الحمراء بمدينة الرياض.
توفي عبدالله بن محمد الشغرود أخ الفقيد الدكتور حمد محمد الشغرود مدير "تعليم عسير" السابق وعم السفير السابق عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود واللواء زيد بن عبدالعزيز الشغرود والعقيد صالح بن ناصر الشغرود أحد منسوبي الجوازات.
ويقدم العزاء بمنزل الفقيد الكائن بحي الحمراء بمدينة الرياض.