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وفاة عميد أسرة "آل شغرود" بالخرج وأبها

توفي عبدالله بن محمد الشغرود أخ الفقيد الدكتور حمد محمد الشغرود مدير "تعليم عسير" السابق وعم السفير السابق عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود واللواء زيد بن عبدالعزيز الشغرود والعقيد صالح بن ناصر الشغرود أحد منسوبي الجوازات.

ويقدم العزاء بمنزل الفقيد الكائن بحي الحمراء بمدينة الرياض.

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وفاة عميد أسرة "آل شغرود" بالخرج وأبها
سبق

توفي عبدالله بن محمد الشغرود أخ الفقيد الدكتور حمد محمد الشغرود مدير "تعليم عسير" السابق وعم السفير السابق عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود واللواء زيد بن عبدالعزيز الشغرود والعقيد صالح بن ناصر الشغرود أحد منسوبي الجوازات.

ويقدم العزاء بمنزل الفقيد الكائن بحي الحمراء بمدينة الرياض.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
05:15 PM

وفاة عميد أسرة "آل شغرود" بالخرج وأبها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفي عبدالله بن محمد الشغرود أخ الفقيد الدكتور حمد محمد الشغرود مدير "تعليم عسير" السابق وعم السفير السابق عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود واللواء زيد بن عبدالعزيز الشغرود والعقيد صالح بن ناصر الشغرود أحد منسوبي الجوازات.

ويقدم العزاء بمنزل الفقيد الكائن بحي الحمراء بمدينة الرياض.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,871
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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28,143
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
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