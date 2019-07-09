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"شوريات" ينتقدن خلو المقاعد البلدية من النساء والمجلس يسقط "توصية الـ 30 %"

"الشعلان" مُغردة: حمداً لله أن التمكين تحقّق على يد الملك وولي عهده

أسقط مجلس الشورى، اليوم، التوصية التي تقدمت بها أربع عضوات هن "لطيفة الشعلان ونورة المساعد وعالية الدهلوي ولينة المعينا"، وطالبن فيها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بتحديد نسبة للنساء لا تقل عن 30 % في المجالس البلدية ضمن ثلث الأعضاء الذين يعيّنهم الوزير، حيث صوّت عليها ٧١ عضواً ورفضها ٣٤ منهم والتزم الصمت ٢٠ عضواً من إجمالي ١٢٥ عضواً حضروا الجلسة.

وانتقدت المتقدمات بالتوصية، في مسوغاتهن، خلو بعض مناطق المملكة وقراها من أيّ عضوات نساء في المجالس البلدية سواء بالانتخاب أو التعيين.

وقلن: الآلية المتبعة حالياً في التعيين في المجالس البلدية لم تراعِ تمكين المرأة كأحد المقومات الأساسية لرؤية 2030، حيث بلغ عدد المجالس التي تم تعيين نساء فيها 10 مجالس فقط من مجموع 284 مجلساً بلدياً؛ ما جعل عدد المقاعد التي تشغلها النساء في المجالس البلدية 34 مقعداً فقط (19 مقعداً بالانتخاب و15 مقعداً بالتعيين) في مقابل 3156 مقعداً للرجال (2104 مقاعد لعضو منتخب و1052 لعضو معيّن).

وأضفن: بلغت نسبة النساء المعيّنات في المجالس البلدية 1 % مما يشكل تمثيلاً متدنياً جداً لمشاركة النساء في عضوية المجالس.

وأردفن: حداثة مشاركة المرأة في المجالس البلدية وما أفضت إليه نتائج الدورة السابقة من وصول عدد محدود للغاية من النساء من خلال الأصوات الانتخابية، يستلزمان "الكوتا" كآلية متعارف عليها عالمياً، حتى الوصول إلى نضج الثقافة الاجتماعية التي تستند إليها التجربة الانتخابية.

وقالت "الشعلان"؛ على "تويتر": ‏أسقط المجلس توصية للمساعد والدهلوي والمعينا والشعلان، تطالب وزارة الشؤون البلدية بتحديد نسبة للنساء لا تقل عن 30 % في المجالس البلدية ضمن ثلث الأعضاء الذين يعيّنهم الوزير.

وأضافت: هذه مبررات التوصية مع حمد الله أن التمكين يتحقق على يد الملك، وولي عهده، ويبقى المجلس في ذلك المكان الذي ارتضاه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شوريات" ينتقدن خلو المقاعد البلدية من النساء والمجلس يسقط "توصية الـ 30 %"
سبق

أسقط مجلس الشورى، اليوم، التوصية التي تقدمت بها أربع عضوات هن "لطيفة الشعلان ونورة المساعد وعالية الدهلوي ولينة المعينا"، وطالبن فيها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بتحديد نسبة للنساء لا تقل عن 30 % في المجالس البلدية ضمن ثلث الأعضاء الذين يعيّنهم الوزير، حيث صوّت عليها ٧١ عضواً ورفضها ٣٤ منهم والتزم الصمت ٢٠ عضواً من إجمالي ١٢٥ عضواً حضروا الجلسة.

وانتقدت المتقدمات بالتوصية، في مسوغاتهن، خلو بعض مناطق المملكة وقراها من أيّ عضوات نساء في المجالس البلدية سواء بالانتخاب أو التعيين.

وقلن: الآلية المتبعة حالياً في التعيين في المجالس البلدية لم تراعِ تمكين المرأة كأحد المقومات الأساسية لرؤية 2030، حيث بلغ عدد المجالس التي تم تعيين نساء فيها 10 مجالس فقط من مجموع 284 مجلساً بلدياً؛ ما جعل عدد المقاعد التي تشغلها النساء في المجالس البلدية 34 مقعداً فقط (19 مقعداً بالانتخاب و15 مقعداً بالتعيين) في مقابل 3156 مقعداً للرجال (2104 مقاعد لعضو منتخب و1052 لعضو معيّن).

وأضفن: بلغت نسبة النساء المعيّنات في المجالس البلدية 1 % مما يشكل تمثيلاً متدنياً جداً لمشاركة النساء في عضوية المجالس.

وأردفن: حداثة مشاركة المرأة في المجالس البلدية وما أفضت إليه نتائج الدورة السابقة من وصول عدد محدود للغاية من النساء من خلال الأصوات الانتخابية، يستلزمان "الكوتا" كآلية متعارف عليها عالمياً، حتى الوصول إلى نضج الثقافة الاجتماعية التي تستند إليها التجربة الانتخابية.

وقالت "الشعلان"؛ على "تويتر": ‏أسقط المجلس توصية للمساعد والدهلوي والمعينا والشعلان، تطالب وزارة الشؤون البلدية بتحديد نسبة للنساء لا تقل عن 30 % في المجالس البلدية ضمن ثلث الأعضاء الذين يعيّنهم الوزير.

وأضافت: هذه مبررات التوصية مع حمد الله أن التمكين يتحقق على يد الملك، وولي عهده، ويبقى المجلس في ذلك المكان الذي ارتضاه.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
01:45 PM

"شوريات" ينتقدن خلو المقاعد البلدية من النساء والمجلس يسقط "توصية الـ 30 %"

"الشعلان" مُغردة: حمداً لله أن التمكين تحقّق على يد الملك وولي عهده

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بدر العتيبي - الرياض
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أسقط مجلس الشورى، اليوم، التوصية التي تقدمت بها أربع عضوات هن "لطيفة الشعلان ونورة المساعد وعالية الدهلوي ولينة المعينا"، وطالبن فيها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بتحديد نسبة للنساء لا تقل عن 30 % في المجالس البلدية ضمن ثلث الأعضاء الذين يعيّنهم الوزير، حيث صوّت عليها ٧١ عضواً ورفضها ٣٤ منهم والتزم الصمت ٢٠ عضواً من إجمالي ١٢٥ عضواً حضروا الجلسة.

وانتقدت المتقدمات بالتوصية، في مسوغاتهن، خلو بعض مناطق المملكة وقراها من أيّ عضوات نساء في المجالس البلدية سواء بالانتخاب أو التعيين.

وقلن: الآلية المتبعة حالياً في التعيين في المجالس البلدية لم تراعِ تمكين المرأة كأحد المقومات الأساسية لرؤية 2030، حيث بلغ عدد المجالس التي تم تعيين نساء فيها 10 مجالس فقط من مجموع 284 مجلساً بلدياً؛ ما جعل عدد المقاعد التي تشغلها النساء في المجالس البلدية 34 مقعداً فقط (19 مقعداً بالانتخاب و15 مقعداً بالتعيين) في مقابل 3156 مقعداً للرجال (2104 مقاعد لعضو منتخب و1052 لعضو معيّن).

وأضفن: بلغت نسبة النساء المعيّنات في المجالس البلدية 1 % مما يشكل تمثيلاً متدنياً جداً لمشاركة النساء في عضوية المجالس.

وأردفن: حداثة مشاركة المرأة في المجالس البلدية وما أفضت إليه نتائج الدورة السابقة من وصول عدد محدود للغاية من النساء من خلال الأصوات الانتخابية، يستلزمان "الكوتا" كآلية متعارف عليها عالمياً، حتى الوصول إلى نضج الثقافة الاجتماعية التي تستند إليها التجربة الانتخابية.

وقالت "الشعلان"؛ على "تويتر": ‏أسقط المجلس توصية للمساعد والدهلوي والمعينا والشعلان، تطالب وزارة الشؤون البلدية بتحديد نسبة للنساء لا تقل عن 30 % في المجالس البلدية ضمن ثلث الأعضاء الذين يعيّنهم الوزير.

وأضافت: هذه مبررات التوصية مع حمد الله أن التمكين يتحقق على يد الملك، وولي عهده، ويبقى المجلس في ذلك المكان الذي ارتضاه.

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