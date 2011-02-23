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تحديث سياسة الخصوصية لـ"واتساب".. ماذا يحدث لمن يرفض الموافقة؟

تعرّض لانتقادات واسعة مما أجبره على تأخير طرحها حتى 15 مايو المقبل

تعرّض تطبيق "واتساب" لانتقادات واسعة بسبب التحديث الخاص بسياسة الخصوصية؛ وهو ما أجبر إدارة التطبيق على تأخير طرحها حتى 15 مايو المقبل.

ويقول موقع "تيك كرانش" الأمريكي: إن "واتساب" يحاول استرضاء مستخدميه بعدما بدأ بعضهم استبداله بتطبيقات أخرى منافسة؛ مضيفًا: "رغم ذلك لا يزال من غير الواضح ما الذي سيحدث إذا لم يوافق المستخدم على التغييرات الجديدة التي تطرأ على سياسة الخصوصية".

وتابع الموقع: "سيواصل التطبيق طلب موافقتهم على تحديثات الخصوصية الجديدة، وإذا استمروا في عدم قبول الشروط؛ سيتم إيقاف إرسال واستقبال الرسائل في التطبيق؛ بينما يُسمح لهم بتلقي المكالمات والحصول على إشعارات".

ولفت الموقع؛ وفق ما نقلته اليوم وكالة "سبوتنيك"، إلى أنه بعد أسابيع من ذلك سيتم حذف الحسابات تلقائيًّا؛ مشيرًا إلى أن سياسة الخصوصية الجديدة تنص على أنه سيتم حذف الحسابات غير النشطة بعد 120 يومًا.

ويقول الموقع: "يبدو أن تطبيق "واتساب" ماضٍ في تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة"؛ مشيرًا إلى أنه إذا لم تكن موافقًا ولا تنوي الموافقة؛ فيجب عليك أن تبحث مبكرًا عن تطبيق آخر يؤدي ذات المهمة.

تطبيق واتساب

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تحديث سياسة الخصوصية لـ"واتساب".. ماذا يحدث لمن يرفض الموافقة؟
سبق

تعرّض تطبيق "واتساب" لانتقادات واسعة بسبب التحديث الخاص بسياسة الخصوصية؛ وهو ما أجبر إدارة التطبيق على تأخير طرحها حتى 15 مايو المقبل.

ويقول موقع "تيك كرانش" الأمريكي: إن "واتساب" يحاول استرضاء مستخدميه بعدما بدأ بعضهم استبداله بتطبيقات أخرى منافسة؛ مضيفًا: "رغم ذلك لا يزال من غير الواضح ما الذي سيحدث إذا لم يوافق المستخدم على التغييرات الجديدة التي تطرأ على سياسة الخصوصية".

وتابع الموقع: "سيواصل التطبيق طلب موافقتهم على تحديثات الخصوصية الجديدة، وإذا استمروا في عدم قبول الشروط؛ سيتم إيقاف إرسال واستقبال الرسائل في التطبيق؛ بينما يُسمح لهم بتلقي المكالمات والحصول على إشعارات".

ولفت الموقع؛ وفق ما نقلته اليوم وكالة "سبوتنيك"، إلى أنه بعد أسابيع من ذلك سيتم حذف الحسابات تلقائيًّا؛ مشيرًا إلى أن سياسة الخصوصية الجديدة تنص على أنه سيتم حذف الحسابات غير النشطة بعد 120 يومًا.

ويقول الموقع: "يبدو أن تطبيق "واتساب" ماضٍ في تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة"؛ مشيرًا إلى أنه إذا لم تكن موافقًا ولا تنوي الموافقة؛ فيجب عليك أن تبحث مبكرًا عن تطبيق آخر يؤدي ذات المهمة.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
11:28 AM

تحديث سياسة الخصوصية لـ"واتساب".. ماذا يحدث لمن يرفض الموافقة؟

تعرّض لانتقادات واسعة مما أجبره على تأخير طرحها حتى 15 مايو المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعرّض تطبيق "واتساب" لانتقادات واسعة بسبب التحديث الخاص بسياسة الخصوصية؛ وهو ما أجبر إدارة التطبيق على تأخير طرحها حتى 15 مايو المقبل.

ويقول موقع "تيك كرانش" الأمريكي: إن "واتساب" يحاول استرضاء مستخدميه بعدما بدأ بعضهم استبداله بتطبيقات أخرى منافسة؛ مضيفًا: "رغم ذلك لا يزال من غير الواضح ما الذي سيحدث إذا لم يوافق المستخدم على التغييرات الجديدة التي تطرأ على سياسة الخصوصية".

وتابع الموقع: "سيواصل التطبيق طلب موافقتهم على تحديثات الخصوصية الجديدة، وإذا استمروا في عدم قبول الشروط؛ سيتم إيقاف إرسال واستقبال الرسائل في التطبيق؛ بينما يُسمح لهم بتلقي المكالمات والحصول على إشعارات".

ولفت الموقع؛ وفق ما نقلته اليوم وكالة "سبوتنيك"، إلى أنه بعد أسابيع من ذلك سيتم حذف الحسابات تلقائيًّا؛ مشيرًا إلى أن سياسة الخصوصية الجديدة تنص على أنه سيتم حذف الحسابات غير النشطة بعد 120 يومًا.

ويقول الموقع: "يبدو أن تطبيق "واتساب" ماضٍ في تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة"؛ مشيرًا إلى أنه إذا لم تكن موافقًا ولا تنوي الموافقة؛ فيجب عليك أن تبحث مبكرًا عن تطبيق آخر يؤدي ذات المهمة.

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