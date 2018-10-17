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"الأرصاد" تنبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة

الدفاع المدني دعا إلى اتباع الإرشادات والابتعاد عن الأودية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والمخواة، وقلوة، والمندق، وغامد الزناد، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها)؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة بدورها، تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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"الأرصاد" تنبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والمخواة، وقلوة، والمندق، وغامد الزناد، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها)؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة بدورها، تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
08:45 AM

"الأرصاد" تنبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة

الدفاع المدني دعا إلى اتباع الإرشادات والابتعاد عن الأودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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1,469

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والمخواة، وقلوة، والمندق، وغامد الزناد، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها)؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة بدورها، تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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