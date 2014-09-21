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عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب

تقارير: ضباط في سلاح المدرعات حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا

يترقب الشارع السوداني صدور بيان عسكري للجيش السوداني بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة، فيما أكّدت تقارير إخبارية أن الحركة طبيعية في شوارع العاصمة الخرطوم.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصادر رسمية سودانية، أن ضباطاً في سلاح المدرعات متورّطون في محاولة الانقلاب الفاشلة؛ موضحة أن ضباطاً في الجيش حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي السوداني، إن الأمور تحت السيطرة، وذلك بعد أنباءٍ عن محاولة انقلاب عسكري في البلاد.

وكتب محمد الفكي؛ في تدوينة مقتضبة على حسابه بموقع فيسبوك: "الأمور تحت السيطرة والثورة منتصرة".

وجرى إغلاق جسر رئيس يربط بين أم درمان والخرطوم، ضمن إجراءات أمنية لاحتواء الموقف.

وتحدثت مصادر عسكرية بأن عدداً من الضباط سيطروا على سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، بقيادة اللواء عبدالباقي بكراوي، شرقي البلاد. وتلك المدرعات لا تزال خارج السيطرة.

وكان الفكي؛ قد أثار الجدل، صباح اليوم الثلاثاء، بتدوينة أشار فيها إلى محاولة انقلاب على السلطة، وكتب: "هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال".

من جهتها، قالت إخبارية العربية: الجيش السوداني يحاصر سلاح المدرعات بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، والمحاولة قامت بها عناصر "جماعة الإخوان"، بقيادة اللواء بكراوي، وتمّ القبض عليهم؛ موضحة اكتشاف العملية الانقلابية في السودان منذ الثالثة صباحاً.

الرئيسية/ أخبار العالم

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عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب
سبق

يترقب الشارع السوداني صدور بيان عسكري للجيش السوداني بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة، فيما أكّدت تقارير إخبارية أن الحركة طبيعية في شوارع العاصمة الخرطوم.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصادر رسمية سودانية، أن ضباطاً في سلاح المدرعات متورّطون في محاولة الانقلاب الفاشلة؛ موضحة أن ضباطاً في الجيش حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي السوداني، إن الأمور تحت السيطرة، وذلك بعد أنباءٍ عن محاولة انقلاب عسكري في البلاد.

وكتب محمد الفكي؛ في تدوينة مقتضبة على حسابه بموقع فيسبوك: "الأمور تحت السيطرة والثورة منتصرة".

وجرى إغلاق جسر رئيس يربط بين أم درمان والخرطوم، ضمن إجراءات أمنية لاحتواء الموقف.

وتحدثت مصادر عسكرية بأن عدداً من الضباط سيطروا على سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، بقيادة اللواء عبدالباقي بكراوي، شرقي البلاد. وتلك المدرعات لا تزال خارج السيطرة.

وكان الفكي؛ قد أثار الجدل، صباح اليوم الثلاثاء، بتدوينة أشار فيها إلى محاولة انقلاب على السلطة، وكتب: "هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال".

من جهتها، قالت إخبارية العربية: الجيش السوداني يحاصر سلاح المدرعات بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، والمحاولة قامت بها عناصر "جماعة الإخوان"، بقيادة اللواء بكراوي، وتمّ القبض عليهم؛ موضحة اكتشاف العملية الانقلابية في السودان منذ الثالثة صباحاً.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
10:08 AM

عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب

تقارير: ضباط في سلاح المدرعات حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يترقب الشارع السوداني صدور بيان عسكري للجيش السوداني بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة، فيما أكّدت تقارير إخبارية أن الحركة طبيعية في شوارع العاصمة الخرطوم.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصادر رسمية سودانية، أن ضباطاً في سلاح المدرعات متورّطون في محاولة الانقلاب الفاشلة؛ موضحة أن ضباطاً في الجيش حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي السوداني، إن الأمور تحت السيطرة، وذلك بعد أنباءٍ عن محاولة انقلاب عسكري في البلاد.

وكتب محمد الفكي؛ في تدوينة مقتضبة على حسابه بموقع فيسبوك: "الأمور تحت السيطرة والثورة منتصرة".

وجرى إغلاق جسر رئيس يربط بين أم درمان والخرطوم، ضمن إجراءات أمنية لاحتواء الموقف.

وتحدثت مصادر عسكرية بأن عدداً من الضباط سيطروا على سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، بقيادة اللواء عبدالباقي بكراوي، شرقي البلاد. وتلك المدرعات لا تزال خارج السيطرة.

وكان الفكي؛ قد أثار الجدل، صباح اليوم الثلاثاء، بتدوينة أشار فيها إلى محاولة انقلاب على السلطة، وكتب: "هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال".

من جهتها، قالت إخبارية العربية: الجيش السوداني يحاصر سلاح المدرعات بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، والمحاولة قامت بها عناصر "جماعة الإخوان"، بقيادة اللواء بكراوي، وتمّ القبض عليهم؛ موضحة اكتشاف العملية الانقلابية في السودان منذ الثالثة صباحاً.

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