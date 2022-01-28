أطلقت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة العربية السعودية اسم #جابرة على الحالة المطرية التي تتأثر بها بعض مناطق المملكة هذه الأيام من 20 حتى 23 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 26 حتى 28 يناير 2019م.
"تسميات" تطلق على الحالة الماطرة.. #جابرة
تتأثر بها بعض مناطق المملكة هذه الأيام
أطلقت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة العربية السعودية اسم #جابرة على الحالة المطرية التي تتأثر بها بعض مناطق المملكة هذه الأيام من 20 حتى 23 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 26 حتى 28 يناير 2019م.
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"تسميات" تطلق على الحالة الماطرة.. #جابرةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-01-28
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
02:13 PM
"تسميات" تطلق على الحالة الماطرة.. #جابرة
تتأثر بها بعض مناطق المملكة هذه الأيام
أطلقت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة العربية السعودية اسم #جابرة على الحالة المطرية التي تتأثر بها بعض مناطق المملكة هذه الأيام من 20 حتى 23 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 26 حتى 28 يناير 2019م.
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