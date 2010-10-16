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الآسيوي يختار عبدالجواد ومشبب زياد ضمن الفريق الفني لمباريات دوري أبطال آسيا

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المحاضرين السعوديين محمد عبدالجواد ومشبب الزياد، ضمن الفريق الفني الذي سيتواجد في مباريات دوري أبطال آسيا التي تحتضنها المملكة.

وتستضيف المملكة غدًا السبت مباريات ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا "منطقة الغرب"، كما ستحتضن نهائي البطولة في نوفمبر المقبل.

يذكر أن ممثّلَي الوطن فريقَي النصر والهلال سيخوضان مباراتي الدور ربع النهائي أمام كلٍّ من بيرسيبوليس الإيراني والوحدة الإماراتي على الترتيب، فيما تقام مباراة الدور نصف النهائي يوم 19 من الشهر ذاته.

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الآسيوي يختار عبدالجواد ومشبب زياد ضمن الفريق الفني لمباريات دوري أبطال آسيا
سبق

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المحاضرين السعوديين محمد عبدالجواد ومشبب الزياد، ضمن الفريق الفني الذي سيتواجد في مباريات دوري أبطال آسيا التي تحتضنها المملكة.

وتستضيف المملكة غدًا السبت مباريات ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا "منطقة الغرب"، كما ستحتضن نهائي البطولة في نوفمبر المقبل.

يذكر أن ممثّلَي الوطن فريقَي النصر والهلال سيخوضان مباراتي الدور ربع النهائي أمام كلٍّ من بيرسيبوليس الإيراني والوحدة الإماراتي على الترتيب، فيما تقام مباراة الدور نصف النهائي يوم 19 من الشهر ذاته.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
07:28 PM

الآسيوي يختار عبدالجواد ومشبب زياد ضمن الفريق الفني لمباريات دوري أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المحاضرين السعوديين محمد عبدالجواد ومشبب الزياد، ضمن الفريق الفني الذي سيتواجد في مباريات دوري أبطال آسيا التي تحتضنها المملكة.

وتستضيف المملكة غدًا السبت مباريات ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا "منطقة الغرب"، كما ستحتضن نهائي البطولة في نوفمبر المقبل.

يذكر أن ممثّلَي الوطن فريقَي النصر والهلال سيخوضان مباراتي الدور ربع النهائي أمام كلٍّ من بيرسيبوليس الإيراني والوحدة الإماراتي على الترتيب، فيما تقام مباراة الدور نصف النهائي يوم 19 من الشهر ذاته.

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