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بمباركة الشرفيين .. العفالق يعلن ترشحه لرئاسة نادي الفتح

يستعد المهندس سعد العفالق لتجهيز ملفه الانتخابي لترشيح نفسه لرئاسة نادي الفتح خلال اليومين القادمين، حيث حددت الهيئة العامة للرياضة مهلة لمدة ٣ أيام تبدأ من الأحد.

وفي السياق نفسه، حصل "العفالق" على تأييد كبار داعمي ومحبي النادي وذلك خلال اجتماع عُقد أمس وأعلن فيه المهندس سعد العفالق رغبته رسميًا للترشح كاشفًا عن خطته الانتخابية وتحضيراته للفترة القادمة.


ومن المنتظر أن يتم تقديم عددٍ من الأسماء الجديدة في القائمة، بالإضافة إلى بعض الأسماء التي عملت خلال الفترة الماضية لتحقيق تطلعات جماهير ومحبي النموذجي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمباركة الشرفيين .. العفالق يعلن ترشحه لرئاسة نادي الفتح
سبق

يستعد المهندس سعد العفالق لتجهيز ملفه الانتخابي لترشيح نفسه لرئاسة نادي الفتح خلال اليومين القادمين، حيث حددت الهيئة العامة للرياضة مهلة لمدة ٣ أيام تبدأ من الأحد.

وفي السياق نفسه، حصل "العفالق" على تأييد كبار داعمي ومحبي النادي وذلك خلال اجتماع عُقد أمس وأعلن فيه المهندس سعد العفالق رغبته رسميًا للترشح كاشفًا عن خطته الانتخابية وتحضيراته للفترة القادمة.


ومن المنتظر أن يتم تقديم عددٍ من الأسماء الجديدة في القائمة، بالإضافة إلى بعض الأسماء التي عملت خلال الفترة الماضية لتحقيق تطلعات جماهير ومحبي النموذجي.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
01:47 AM

بمباركة الشرفيين .. العفالق يعلن ترشحه لرئاسة نادي الفتح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يستعد المهندس سعد العفالق لتجهيز ملفه الانتخابي لترشيح نفسه لرئاسة نادي الفتح خلال اليومين القادمين، حيث حددت الهيئة العامة للرياضة مهلة لمدة ٣ أيام تبدأ من الأحد.

وفي السياق نفسه، حصل "العفالق" على تأييد كبار داعمي ومحبي النادي وذلك خلال اجتماع عُقد أمس وأعلن فيه المهندس سعد العفالق رغبته رسميًا للترشح كاشفًا عن خطته الانتخابية وتحضيراته للفترة القادمة.


ومن المنتظر أن يتم تقديم عددٍ من الأسماء الجديدة في القائمة، بالإضافة إلى بعض الأسماء التي عملت خلال الفترة الماضية لتحقيق تطلعات جماهير ومحبي النموذجي.

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