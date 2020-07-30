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"أمير الجوف" مهنئًا القيادة بالعيد: جعل الله ما تقدمونه من عناية بالحجاج في ميزان حسناتكم

رفع أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال أمير الجوف: "يطيب لي أن أرفع لكم –أيدكم الله– باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الجوف أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، وأسأل الله – عز وجل – أن يديم عزكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل ما تقدمونه من خدمات وعناية ومتابعة لحجاج بيت الله الحرام حتى يُتموا حجهم بكل يسر وسهولة في ميزان حسناتكم، وندعوه سبحانه أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتكم الحكيمة -حفظكم الله-".

كما رفع أمير الجوف التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، أعرب فيها عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى بلادنا بالخير والنماء.

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"أمير الجوف" مهنئًا القيادة بالعيد: جعل الله ما تقدمونه من عناية بالحجاج في ميزان حسناتكم
سبق

رفع أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال أمير الجوف: "يطيب لي أن أرفع لكم –أيدكم الله– باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الجوف أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، وأسأل الله – عز وجل – أن يديم عزكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل ما تقدمونه من خدمات وعناية ومتابعة لحجاج بيت الله الحرام حتى يُتموا حجهم بكل يسر وسهولة في ميزان حسناتكم، وندعوه سبحانه أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتكم الحكيمة -حفظكم الله-".

كما رفع أمير الجوف التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، أعرب فيها عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى بلادنا بالخير والنماء.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
09:19 PM

"أمير الجوف" مهنئًا القيادة بالعيد: جعل الله ما تقدمونه من عناية بالحجاج في ميزان حسناتكم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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رفع أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال أمير الجوف: "يطيب لي أن أرفع لكم –أيدكم الله– باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الجوف أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، وأسأل الله – عز وجل – أن يديم عزكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل ما تقدمونه من خدمات وعناية ومتابعة لحجاج بيت الله الحرام حتى يُتموا حجهم بكل يسر وسهولة في ميزان حسناتكم، وندعوه سبحانه أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتكم الحكيمة -حفظكم الله-".

كما رفع أمير الجوف التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، أعرب فيها عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى بلادنا بالخير والنماء.

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