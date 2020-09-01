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المسند عن توقعاته لأجواء الثلاثاء: سحب وأمطار متفرقة

قال: تتشكل فوق مرتفعات عسير وجازان ونجران والباحة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم #الثلاثاء، أن تتشكل السحب فوق مرتفعات #عسير #جازان #نجران #الربع_الخالي #الباحة #مكة وربما جنوب منطقة #الرياض.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: قد يهطل من بعضها أمطار متفرقة فوق مرتفعات السروات.. هذا والله أعلم.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند عن توقعاته لأجواء الثلاثاء: سحب وأمطار متفرقة
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم #الثلاثاء، أن تتشكل السحب فوق مرتفعات #عسير #جازان #نجران #الربع_الخالي #الباحة #مكة وربما جنوب منطقة #الرياض.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: قد يهطل من بعضها أمطار متفرقة فوق مرتفعات السروات.. هذا والله أعلم.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
11:09 AM

المسند عن توقعاته لأجواء الثلاثاء: سحب وأمطار متفرقة

قال: تتشكل فوق مرتفعات عسير وجازان ونجران والباحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم #الثلاثاء، أن تتشكل السحب فوق مرتفعات #عسير #جازان #نجران #الربع_الخالي #الباحة #مكة وربما جنوب منطقة #الرياض.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: قد يهطل من بعضها أمطار متفرقة فوق مرتفعات السروات.. هذا والله أعلم.

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