"الجمارك" تحبط محاولتي تهريب 140 كبسولة من الكوكايين المخدر

وُجدت مخبأة بداخل أحشاء المهرب والمهربة وهما قادمان من الخارج

‬تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولتي تهريب 140 كبسولة من الكوكايين المخدر.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر: وُجدت الكمية مخبأة بداخل أحشاء المهرب والمهربة وهما قادمان من الخارج.