"الجمارك" تحبط محاولتي تهريب 140 كبسولة من الكوكايين المخدر
وُجدت مخبأة بداخل أحشاء المهرب والمهربة وهما قادمان من الخارج
تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولتي تهريب 140 كبسولة من الكوكايين المخدر.
وتفصيلاً، أوضحت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر: وُجدت الكمية مخبأة بداخل أحشاء المهرب والمهربة وهما قادمان من الخارج.
"الجمارك" تحبط محاولتي تهريب 140 كبسولة من الكوكايين المخدر
ذياب الشمري
سبق
2021-05-26
تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولتي تهريب 140 كبسولة من الكوكايين المخدر.
وتفصيلاً، أوضحت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر: وُجدت الكمية مخبأة بداخل أحشاء المهرب والمهربة وهما قادمان من الخارج.
26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
08:21 PM
"الجمارك" تحبط محاولتي تهريب 140 كبسولة من الكوكايين المخدر
وُجدت مخبأة بداخل أحشاء المهرب والمهربة وهما قادمان من الخارج
تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولتي تهريب 140 كبسولة من الكوكايين المخدر.
وتفصيلاً، أوضحت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر: وُجدت الكمية مخبأة بداخل أحشاء المهرب والمهربة وهما قادمان من الخارج.