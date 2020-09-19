للموسم الرياضي الحالي 2019-2020.. اتحاد الدراجات يوقّع مع شركة متخصصة في الدراجات الهوائية

من أجل تطوير المستوى الفني للعبة وتحقيق نتائج إيجابية للمنتخبات والأندية

أبرم الاتحاد السعودي للدراجات مذكرة تفاهم مع شركة متخصصة بالدراجات الهوائية في المملكة، لتكون بموجبها الراعي الذهبي للاتحاد وشريكًا للعضوية؛ حيث وقع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات سلمان بن عبدالله السيد بمقر اللجنة الأولمبية العربية السعودية بمدينة الرياض، اليوم؛ مذكرة الشراكة مع مدير عام الشركة المهندس فارس بن عبدالكريم الرشيد، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد مهند بن أحمد العمودي، ومنسوبي الاتحاد، وعدد من وسائل الإعلام.



وتمتدّ الشراكة لمدة عام واحد بدءًا من الموسم الرياضي 2019/ 2020م؛ حيث سيحصل الاتحاد على العديد من المزايا تشمل تقديم العديد من الدراجات الهوائية، وجوائز قيمة للفائزين في بطولات البرنامج الزمني الداخلي، وخصومات مميزة لمنسوبي وحاملي عضوية الاتحاد.



وقال نائب رئيس مجلس الإدارة سلمان السيد، في تصريح صحفي عقب التوقيع: "في ظل ما تشهده الرياضة السعودية بمختلف أنواعها من دعم واهتمام من قبل القيادة الرشيدة - حفظها الله - ودور الاتحاد السعودي للدراجات في تطوير هذه اللعبة ودعم ممارسيها المحترفين والهواة؛ وقّعنا هذه الاتفاقية مع أحد أهم وأكبر الشركات المتخصصة بالدراجات الهوائية كراعٍ ذهبي في البرنامج الزمني الداخلي.

وأوضح السيد أن عددًا من الأندية على مستوى المملكة فعلت اللعبة لديها، داعياً بقية الأندية للمبادرة وتفعيلها لدعم استراتيجية الهيئة العامة للرياضة، ورفع المنافسة في البطولات الداخلية؛ مما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية بكافة فئاتها للتواجد القوي في المحافل الدولية.



من جهته أعرب المهندس فارس الرشيد عن سعادته بتوقيع الشراكة الذهبية مع الاتحاد السعودي للدراجات، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك الشراكة المساهمة في إنجاح هذه الرياضة التي تستحق هذا الدعم والاهتمام، مؤكدًا أن الموسم الرياضي 2019/ 2020 سيكون مختلفًا على مستوى التنافس لزيادة عدد الأندية المفعلة للدراجات، وهذا الحراك سيسهم في تطوير المستوى الفني للاعبين واللعبة.