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وثائق أرشيفية عن العلاقات السعودية العراقية بمعرض الرياض الدولي للكتاب

للأمر الملكي الصادر في عهد الملك خالد بالموافقة على اتفاقية التعاون

‬عرض المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وثائق أرشيفية عن العلاقات السعودية العراقية الممتدة لأكثر من قرن، وذلك ضمن مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021.

وكانت أقدم الوثائق خطاب من رئيس مجلس الشورى بشأن طريق الحج من العراق، كما أطلع المركز، الزوّار على وثيقة مؤرخة في السادس من ذي القعدة 1376 هـ أصدر فيها جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- برفع الوزير المفوض بوزارة الخارجية إبراهيم السويل إلى درجة سفير مفوض فوق العادة، تعيينه مفوضاً من جلالة الملك سعود لدى صاحب الجلالة ملك العراق، وذلك بناءً على الموافقة الملكية برفع التمثيل السياسي بين المملكة العربية السعودية، ومملكة العراق.

وكان من بين الوثائق وثيقة للأمر الملكي الصادر في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- بالموافقة على اتفاقية التعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية في مجال اختصاصات وزارتي الداخلية بين البلدين، إلى جانب وثيقة لمصادقة الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- على الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين حكومة المملكة العربية السعودية، والجمهورية العراقية.

وسعى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات لتعريف زوّار المعرض بإصداراته التي تتضمن عددًا من مجلته الدورية "دراسات الوثائق" والأبحاث العلمية المحكمة في مجال الوثائق، إلى جانب استعراض جهوده في حفظ الوثائق الحكومية والمتمثلة في توثيق 255695 وثيقة مفهرسة، وتصنيف 135900 وثيقة، وتدقيق 262914 وثيقة.

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وثائق أرشيفية عن العلاقات السعودية العراقية بمعرض الرياض الدولي للكتاب
سبق

‬عرض المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وثائق أرشيفية عن العلاقات السعودية العراقية الممتدة لأكثر من قرن، وذلك ضمن مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021.

وكانت أقدم الوثائق خطاب من رئيس مجلس الشورى بشأن طريق الحج من العراق، كما أطلع المركز، الزوّار على وثيقة مؤرخة في السادس من ذي القعدة 1376 هـ أصدر فيها جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- برفع الوزير المفوض بوزارة الخارجية إبراهيم السويل إلى درجة سفير مفوض فوق العادة، تعيينه مفوضاً من جلالة الملك سعود لدى صاحب الجلالة ملك العراق، وذلك بناءً على الموافقة الملكية برفع التمثيل السياسي بين المملكة العربية السعودية، ومملكة العراق.

وكان من بين الوثائق وثيقة للأمر الملكي الصادر في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- بالموافقة على اتفاقية التعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية في مجال اختصاصات وزارتي الداخلية بين البلدين، إلى جانب وثيقة لمصادقة الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- على الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين حكومة المملكة العربية السعودية، والجمهورية العراقية.

وسعى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات لتعريف زوّار المعرض بإصداراته التي تتضمن عددًا من مجلته الدورية "دراسات الوثائق" والأبحاث العلمية المحكمة في مجال الوثائق، إلى جانب استعراض جهوده في حفظ الوثائق الحكومية والمتمثلة في توثيق 255695 وثيقة مفهرسة، وتصنيف 135900 وثيقة، وتدقيق 262914 وثيقة.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
05:55 PM

وثائق أرشيفية عن العلاقات السعودية العراقية بمعرض الرياض الدولي للكتاب

للأمر الملكي الصادر في عهد الملك خالد بالموافقة على اتفاقية التعاون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬عرض المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وثائق أرشيفية عن العلاقات السعودية العراقية الممتدة لأكثر من قرن، وذلك ضمن مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021.

وكانت أقدم الوثائق خطاب من رئيس مجلس الشورى بشأن طريق الحج من العراق، كما أطلع المركز، الزوّار على وثيقة مؤرخة في السادس من ذي القعدة 1376 هـ أصدر فيها جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- برفع الوزير المفوض بوزارة الخارجية إبراهيم السويل إلى درجة سفير مفوض فوق العادة، تعيينه مفوضاً من جلالة الملك سعود لدى صاحب الجلالة ملك العراق، وذلك بناءً على الموافقة الملكية برفع التمثيل السياسي بين المملكة العربية السعودية، ومملكة العراق.

وكان من بين الوثائق وثيقة للأمر الملكي الصادر في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- بالموافقة على اتفاقية التعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية في مجال اختصاصات وزارتي الداخلية بين البلدين، إلى جانب وثيقة لمصادقة الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- على الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين حكومة المملكة العربية السعودية، والجمهورية العراقية.

وسعى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات لتعريف زوّار المعرض بإصداراته التي تتضمن عددًا من مجلته الدورية "دراسات الوثائق" والأبحاث العلمية المحكمة في مجال الوثائق، إلى جانب استعراض جهوده في حفظ الوثائق الحكومية والمتمثلة في توثيق 255695 وثيقة مفهرسة، وتصنيف 135900 وثيقة، وتدقيق 262914 وثيقة.

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