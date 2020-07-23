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الأولى بالمملكة.. تشغيل نظام التبريد لمداخل الهواء لتوربينات محطة وعد الشمال

"السعودية للكهرباء": هذا النظام سمح باستغلال مياه الصرف المعالجة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، أن فريق مشروع محطة وعد الشمال المركبة، تمكن من تشغيل نظام التبريد لمداخل هواء التوربينة الغازية، لتكون أول محطة في المملكة، يتم فيها تشغيل هذا النظام .

وأوضحت الشركة أنه، من خلال هذا النظام، استفيد من مياه الصرف المعالجة، لتبريد مداخل الهواء، ما يسهم في رفع القدرة الإنتاجية للتوربينة الغازية بمقدار 20 ميجاوات لكل وحدة، بإجمالي 80 ميجاوات لكل الوحدات، وبالتالي زيادة القدرة الإنتاجية للمحطة بمقدار نصف إنتاج توربينة غازية، دون الحاجة إلى إضافة وحدة غازية بتكاليفها، ما يعزز قدرة المحطة وكفاءتها.

يذكر أن محطة وعد الشمال، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، هي من أكبر محطات التوليد على مستوى العالم الداعمة للمشروعات الاقتصادية والتنموية والمناطق الصناعية، حيث تعمل ضمن منظومة محطات هي الأحدث، وبعضها من الأكبر على مستوى العالم.

وتبلغ طاقتها الإنتاجية 1390 ميجاوات وتضم أربع وحدات غازية، ووحدة بخارية واحدة، وتصل الكفاءة الحرارية 58.9 %، وهي الأعلى على مستوى المملكة، كما أنها أول محطة كهرباء سعودية، تحتوي على أول توربينة غازية جمعت في المملكة، من قبل شركة "جنرال الكتريك".

الشركة السعودية للكهرباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأولى بالمملكة.. تشغيل نظام التبريد لمداخل الهواء لتوربينات محطة وعد الشمال
سبق

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، أن فريق مشروع محطة وعد الشمال المركبة، تمكن من تشغيل نظام التبريد لمداخل هواء التوربينة الغازية، لتكون أول محطة في المملكة، يتم فيها تشغيل هذا النظام .

وأوضحت الشركة أنه، من خلال هذا النظام، استفيد من مياه الصرف المعالجة، لتبريد مداخل الهواء، ما يسهم في رفع القدرة الإنتاجية للتوربينة الغازية بمقدار 20 ميجاوات لكل وحدة، بإجمالي 80 ميجاوات لكل الوحدات، وبالتالي زيادة القدرة الإنتاجية للمحطة بمقدار نصف إنتاج توربينة غازية، دون الحاجة إلى إضافة وحدة غازية بتكاليفها، ما يعزز قدرة المحطة وكفاءتها.

يذكر أن محطة وعد الشمال، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، هي من أكبر محطات التوليد على مستوى العالم الداعمة للمشروعات الاقتصادية والتنموية والمناطق الصناعية، حيث تعمل ضمن منظومة محطات هي الأحدث، وبعضها من الأكبر على مستوى العالم.

وتبلغ طاقتها الإنتاجية 1390 ميجاوات وتضم أربع وحدات غازية، ووحدة بخارية واحدة، وتصل الكفاءة الحرارية 58.9 %، وهي الأعلى على مستوى المملكة، كما أنها أول محطة كهرباء سعودية، تحتوي على أول توربينة غازية جمعت في المملكة، من قبل شركة "جنرال الكتريك".

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
03:33 PM

الأولى بالمملكة.. تشغيل نظام التبريد لمداخل الهواء لتوربينات محطة وعد الشمال

"السعودية للكهرباء": هذا النظام سمح باستغلال مياه الصرف المعالجة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، أن فريق مشروع محطة وعد الشمال المركبة، تمكن من تشغيل نظام التبريد لمداخل هواء التوربينة الغازية، لتكون أول محطة في المملكة، يتم فيها تشغيل هذا النظام .

وأوضحت الشركة أنه، من خلال هذا النظام، استفيد من مياه الصرف المعالجة، لتبريد مداخل الهواء، ما يسهم في رفع القدرة الإنتاجية للتوربينة الغازية بمقدار 20 ميجاوات لكل وحدة، بإجمالي 80 ميجاوات لكل الوحدات، وبالتالي زيادة القدرة الإنتاجية للمحطة بمقدار نصف إنتاج توربينة غازية، دون الحاجة إلى إضافة وحدة غازية بتكاليفها، ما يعزز قدرة المحطة وكفاءتها.

يذكر أن محطة وعد الشمال، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، هي من أكبر محطات التوليد على مستوى العالم الداعمة للمشروعات الاقتصادية والتنموية والمناطق الصناعية، حيث تعمل ضمن منظومة محطات هي الأحدث، وبعضها من الأكبر على مستوى العالم.

وتبلغ طاقتها الإنتاجية 1390 ميجاوات وتضم أربع وحدات غازية، ووحدة بخارية واحدة، وتصل الكفاءة الحرارية 58.9 %، وهي الأعلى على مستوى المملكة، كما أنها أول محطة كهرباء سعودية، تحتوي على أول توربينة غازية جمعت في المملكة، من قبل شركة "جنرال الكتريك".

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