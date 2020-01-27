تجنباً لانتشار "كورونا" .. الصين تمدّد عطلة رأس السنة أسبوعاً

طلبت من وكالات السفر إلغاء الرحلات الجماعية في جميع أنحاء البلاد

كثّفت الصين، اليوم الإثنين، جهودها الشاملة لاحتواء فيروس كورونا، بتمديد عطلة السنة القمرية الجديدة هذا الأسبوع؛ لإبقاء المواطنين في منازلهم، وتجنب انتشار العدوى مع ارتفاع عدد القتلى إلى 80.

وأعلنت هونج كونج أنها ستمنع دخول القادمين من مقاطعة هوباي بالبر الرئيس، وسط تفشي الفيروس.

ووفق "سكاي نيوز" طُلب من وكالات السفر إلغاء الرحلات الجماعية في جميع أنحاء البلاد، بعد تحذير من زيادة قدرة الفيروس على الانتشار.

وبدأت جهود مكافحة المرض بشكل كبير مع تعليق رحلات الطيران والقطارات والحافلات في 22 يناير إلى ووهان، عاصمة هوباي، المدينة التي يقطنها 11 مليون نسمة وسط الصين، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة الشهر الماضي.