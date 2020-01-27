النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تجنباً لانتشار "كورونا" .. الصين تمدّد عطلة رأس السنة أسبوعاً

طلبت من وكالات السفر إلغاء الرحلات الجماعية في جميع أنحاء البلاد

كثّفت الصين، اليوم الإثنين، جهودها الشاملة لاحتواء فيروس كورونا، بتمديد عطلة السنة القمرية الجديدة هذا الأسبوع؛ لإبقاء المواطنين في منازلهم، وتجنب انتشار العدوى مع ارتفاع عدد القتلى إلى 80.

وأعلنت هونج كونج أنها ستمنع دخول القادمين من مقاطعة هوباي بالبر الرئيس، وسط تفشي الفيروس.

ووفق "سكاي نيوز" طُلب من وكالات السفر إلغاء الرحلات الجماعية في جميع أنحاء البلاد، بعد تحذير من زيادة قدرة الفيروس على الانتشار.

وبدأت جهود مكافحة المرض بشكل كبير مع تعليق رحلات الطيران والقطارات والحافلات في 22 يناير إلى ووهان، عاصمة هوباي، المدينة التي يقطنها 11 مليون نسمة وسط الصين، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة الشهر الماضي.

الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
تجنباً لانتشار "كورونا" .. الصين تمدّد عطلة رأس السنة أسبوعاً
سبق

كثّفت الصين، اليوم الإثنين، جهودها الشاملة لاحتواء فيروس كورونا، بتمديد عطلة السنة القمرية الجديدة هذا الأسبوع؛ لإبقاء المواطنين في منازلهم، وتجنب انتشار العدوى مع ارتفاع عدد القتلى إلى 80.

وأعلنت هونج كونج أنها ستمنع دخول القادمين من مقاطعة هوباي بالبر الرئيس، وسط تفشي الفيروس.

ووفق "سكاي نيوز" طُلب من وكالات السفر إلغاء الرحلات الجماعية في جميع أنحاء البلاد، بعد تحذير من زيادة قدرة الفيروس على الانتشار.

وبدأت جهود مكافحة المرض بشكل كبير مع تعليق رحلات الطيران والقطارات والحافلات في 22 يناير إلى ووهان، عاصمة هوباي، المدينة التي يقطنها 11 مليون نسمة وسط الصين، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة الشهر الماضي.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
01:28 PM

تجنباً لانتشار "كورونا" .. الصين تمدّد عطلة رأس السنة أسبوعاً

طلبت من وكالات السفر إلغاء الرحلات الجماعية في جميع أنحاء البلاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
535

كثّفت الصين، اليوم الإثنين، جهودها الشاملة لاحتواء فيروس كورونا، بتمديد عطلة السنة القمرية الجديدة هذا الأسبوع؛ لإبقاء المواطنين في منازلهم، وتجنب انتشار العدوى مع ارتفاع عدد القتلى إلى 80.

وأعلنت هونج كونج أنها ستمنع دخول القادمين من مقاطعة هوباي بالبر الرئيس، وسط تفشي الفيروس.

ووفق "سكاي نيوز" طُلب من وكالات السفر إلغاء الرحلات الجماعية في جميع أنحاء البلاد، بعد تحذير من زيادة قدرة الفيروس على الانتشار.

وبدأت جهود مكافحة المرض بشكل كبير مع تعليق رحلات الطيران والقطارات والحافلات في 22 يناير إلى ووهان، عاصمة هوباي، المدينة التي يقطنها 11 مليون نسمة وسط الصين، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة الشهر الماضي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,476
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,210
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,649
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,315

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة