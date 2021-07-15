النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قلعة ذات الحاج بتبوك.. أول مستراحٍ لحجاج الطريق الشامي قديمًا

يعود تاريخ بنائها إلى سنة 971هـ.. وزارها الكثير من الرحالة والمؤرخين

سلكت قوافل حجاج بيت الله منذ أن فرض الله الحج على المسلمين، دروبًا وسبلاً عدة، ملبية وميممة وجهتها لبيت الله العتيق، وكباقي طرق الحج القديمة.

وقد سلك حجاج طريق الحج الشامي دربهم عبر مسار محدد، لتكون قلعة "ذات الحاج"، الواقعة بين مركز حالة عمار ومدينة تبوك، مستراحاً لهم، ونقطة التقاء القوافل، ومنها إلى المدينة ومكة ذهاباً وإياباً، وشهد الناس فيها منافع لهم في تجارتهم ونقل ثقافاتهم.

وتجسد قلعة "ذات الحاج" إرثًا حضاريًا وعمرانيًا، وأحد أبرز قلاع طريق ‫الحج الشامي القديم، حيث يعود تاريخ بنائها إلى سنة 971 هـ، وقد زارها الكثير من الرحالة والمؤرخين والمستشرقين، الذين أكدوا أنّ تسمية " ذات حاج " نسبة إلى نوع من النباتات التي كانت تنمو فيها، وكانت حينها قريةً عامرة في العصور السابقة، حيث تمر بها قوافل الحجاج للاستراحة والتزود بالمياه، وزادت أهميتها بوصول سكة حديد الحجاز لها في أوائل القرن الميلادي العشرين.

وتتكون "القلعة" من مبنى مستطيل الشكل، ويوجد في جدارها الغربي مدخل ينتهي إلى فنائها الداخلي، الذي يضم خمس غرف، وفي الخارج منها يوجد بركة ماء متصلة ببرك خاصة بسقيا العابرين، وساكني القلعة، حيث كانت وتيرة الحركة خلال القرون الماضية فيها عامرة.

ولم يقتصر استخدامها لغرض الحج بل يسلكها الركبان على مدار العام لبلوغ جهة ما، وتعبرها في قضاء حوائجها وشؤونها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قلعة ذات الحاج بتبوك.. أول مستراحٍ لحجاج الطريق الشامي قديمًا
سبق

سلكت قوافل حجاج بيت الله منذ أن فرض الله الحج على المسلمين، دروبًا وسبلاً عدة، ملبية وميممة وجهتها لبيت الله العتيق، وكباقي طرق الحج القديمة.

وقد سلك حجاج طريق الحج الشامي دربهم عبر مسار محدد، لتكون قلعة "ذات الحاج"، الواقعة بين مركز حالة عمار ومدينة تبوك، مستراحاً لهم، ونقطة التقاء القوافل، ومنها إلى المدينة ومكة ذهاباً وإياباً، وشهد الناس فيها منافع لهم في تجارتهم ونقل ثقافاتهم.

وتجسد قلعة "ذات الحاج" إرثًا حضاريًا وعمرانيًا، وأحد أبرز قلاع طريق ‫الحج الشامي القديم، حيث يعود تاريخ بنائها إلى سنة 971 هـ، وقد زارها الكثير من الرحالة والمؤرخين والمستشرقين، الذين أكدوا أنّ تسمية " ذات حاج " نسبة إلى نوع من النباتات التي كانت تنمو فيها، وكانت حينها قريةً عامرة في العصور السابقة، حيث تمر بها قوافل الحجاج للاستراحة والتزود بالمياه، وزادت أهميتها بوصول سكة حديد الحجاز لها في أوائل القرن الميلادي العشرين.

وتتكون "القلعة" من مبنى مستطيل الشكل، ويوجد في جدارها الغربي مدخل ينتهي إلى فنائها الداخلي، الذي يضم خمس غرف، وفي الخارج منها يوجد بركة ماء متصلة ببرك خاصة بسقيا العابرين، وساكني القلعة، حيث كانت وتيرة الحركة خلال القرون الماضية فيها عامرة.

ولم يقتصر استخدامها لغرض الحج بل يسلكها الركبان على مدار العام لبلوغ جهة ما، وتعبرها في قضاء حوائجها وشؤونها.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
02:24 PM

قلعة ذات الحاج بتبوك.. أول مستراحٍ لحجاج الطريق الشامي قديمًا

يعود تاريخ بنائها إلى سنة 971هـ.. وزارها الكثير من الرحالة والمؤرخين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
1,292

سلكت قوافل حجاج بيت الله منذ أن فرض الله الحج على المسلمين، دروبًا وسبلاً عدة، ملبية وميممة وجهتها لبيت الله العتيق، وكباقي طرق الحج القديمة.

وقد سلك حجاج طريق الحج الشامي دربهم عبر مسار محدد، لتكون قلعة "ذات الحاج"، الواقعة بين مركز حالة عمار ومدينة تبوك، مستراحاً لهم، ونقطة التقاء القوافل، ومنها إلى المدينة ومكة ذهاباً وإياباً، وشهد الناس فيها منافع لهم في تجارتهم ونقل ثقافاتهم.

وتجسد قلعة "ذات الحاج" إرثًا حضاريًا وعمرانيًا، وأحد أبرز قلاع طريق ‫الحج الشامي القديم، حيث يعود تاريخ بنائها إلى سنة 971 هـ، وقد زارها الكثير من الرحالة والمؤرخين والمستشرقين، الذين أكدوا أنّ تسمية " ذات حاج " نسبة إلى نوع من النباتات التي كانت تنمو فيها، وكانت حينها قريةً عامرة في العصور السابقة، حيث تمر بها قوافل الحجاج للاستراحة والتزود بالمياه، وزادت أهميتها بوصول سكة حديد الحجاز لها في أوائل القرن الميلادي العشرين.

وتتكون "القلعة" من مبنى مستطيل الشكل، ويوجد في جدارها الغربي مدخل ينتهي إلى فنائها الداخلي، الذي يضم خمس غرف، وفي الخارج منها يوجد بركة ماء متصلة ببرك خاصة بسقيا العابرين، وساكني القلعة، حيث كانت وتيرة الحركة خلال القرون الماضية فيها عامرة.

ولم يقتصر استخدامها لغرض الحج بل يسلكها الركبان على مدار العام لبلوغ جهة ما، وتعبرها في قضاء حوائجها وشؤونها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,924
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,056
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,402
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,844

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة