"وول ستريت": الحوثي يهاجم حليفنا وأمريكا تدين فقط.. أصبحت عادة محرجة

قالت: 70 ألف أمريكي يعيشون في المملكة قد يصبحون ضحايا لهجمات الحوثيين

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الإدانة والاستنكار على هجمات الحوثيين ضد الحليف السعودي أصبحت عادة محرجة للولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن 70 ألف أمريكي يعيشون في السعودية قد يصبحون ضحايا لهجمات الحوثيين حيث إن الاعتداءات على السعودية من الحوثيين المدعومين من إيران قد تكون بلغت أكثر من 240 مرة منذ بداية العام الجاري، لافتاً إلى ضرورة إجبار الحوثيين على التفاوض على حل سلمي.

وأشارت إلى أن بعض المسؤولين من التيار الليبرالي ممّن يديرون وزارة الخارجية الأمريكية يعتقدون أن التأكيد على المطالبة بحل سلمي سيجعل الأمر كذلك، وأن الطرف الآخر سيقبل الأمر من أجل المطالبة الأمريكية.

وتابعت، في حين أن الحوثيين وداعميهم الإيرانيين يظنون أنهم سيكسبون الحل دون تفاوض، كما أنهم يرون تراجع الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة أن كل الانتقادات والإدانات الأمريكية لن توقف صاروخاً واحداً، وأن الأمر بات محرجاً للولايات المتحدة.