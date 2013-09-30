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أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في ذمة الله

"الأحمد" يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى روسيا

أكد حرص الجانبين على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بمختلف المجالات

قدّم السفير عبدالرحمن بن سليمان الأحمد اليوم في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة موسكو نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية إلى نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف.

وتفصيلاً، رحب "بوغدانوف" بالسفير الأحمد، متمنيًا التوفيق والنجاح له خلال أداء مهامه التي ستُسهم في ارتقاء العلاقات بين البلدين.

ومن جهة أخرى، أكد السفير الأحمد حرص الجانبين على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما في مختلف المجالات، لافتًا الانتباه إلى الزيارتين التاريخيتين لقيادتي البلدين، التي نتج عنهما اتفاقات ومذكرات تفاهم، مستدلاً بهما على عزم البلدين على توسيع آفاق التعاون بينهما في جميع المجالات.

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"الأحمد" يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى روسيا
سبق

قدّم السفير عبدالرحمن بن سليمان الأحمد اليوم في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة موسكو نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية إلى نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف.

وتفصيلاً، رحب "بوغدانوف" بالسفير الأحمد، متمنيًا التوفيق والنجاح له خلال أداء مهامه التي ستُسهم في ارتقاء العلاقات بين البلدين.

ومن جهة أخرى، أكد السفير الأحمد حرص الجانبين على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما في مختلف المجالات، لافتًا الانتباه إلى الزيارتين التاريخيتين لقيادتي البلدين، التي نتج عنهما اتفاقات ومذكرات تفاهم، مستدلاً بهما على عزم البلدين على توسيع آفاق التعاون بينهما في جميع المجالات.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
01:38 AM

"الأحمد" يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى روسيا

أكد حرص الجانبين على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بمختلف المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - موسكو
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قدّم السفير عبدالرحمن بن سليمان الأحمد اليوم في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة موسكو نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية إلى نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف.

وتفصيلاً، رحب "بوغدانوف" بالسفير الأحمد، متمنيًا التوفيق والنجاح له خلال أداء مهامه التي ستُسهم في ارتقاء العلاقات بين البلدين.

ومن جهة أخرى، أكد السفير الأحمد حرص الجانبين على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما في مختلف المجالات، لافتًا الانتباه إلى الزيارتين التاريخيتين لقيادتي البلدين، التي نتج عنهما اتفاقات ومذكرات تفاهم، مستدلاً بهما على عزم البلدين على توسيع آفاق التعاون بينهما في جميع المجالات.

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