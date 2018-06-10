جازان تسجّل 70 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 11 محافظة

المنطقة شهدت عددًا من حالات التعافي

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 70 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا في 11 محافظة بمنطقة جازان.

وقالت الوزارة: سجلت مدينة بيش 21 حالة‏، فيما سجلت جازان 20 حالة، و"صبيا 10 ، العيدابي 4 ، الداير 4 ، صامطة 3 ، الدرب 2 ، فرسان 2، أبو عريش 2 ، أحد المسارحة 1 ، والريث 1".

وسجلت المنطقة حالات تعافٍ جديدة من الفيروس بينها تسع حالات في جازان، وحالة في صامطة، ومثلها في الحرث والعارضة وضمد والعيدابي والداير والدرب، إضافة إلى ست حالات تعافٍ في بيش.