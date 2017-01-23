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هل تفضِّل شرب الشاي بالحليب؟.. إذن عمل شرايين قلبك في خطر

الدراسات الحديثة تحذر من مخاطر هذا المشروب على صحة الإنسان

تفضِّل العديد من شعوب العالم شرب الشاي بالحليب، إلا أن الدراسات الحديثة حذرت من مخاطر هذا المشروب على صحة الإنسان.

وبحسب ما نشره موقع "روسيا اليوم"، فقد أكدت دراسات الأطباء وخبراء التغذية أن إضافة الحليب إلى الشاي تشكل خطرًا على الصحة؛ لأن الحليب والشاي يقلصان من فوائد كل منهما على حدة، ويؤثران سلبيًّا على عمل القلب.

وقد أثبتت التحاليل المخبرية أن البروتينات الموجودة في الحليب لها تأثير معاكس لتأثير الشاي الذي يساعد على ارتخاء الشرايين وتمددها، وهذا ما يساعد على المحافظة على ضغط الدم بشكل مثالي، وعند إضافة الحليب تتوقف فائدة الشاي عن تأثيرها الإيجابي على القلب.

وأثبتت تجربة لعلماء من ألمانيا أن شرب الشاي مع الحليب يسبِّب عسر الهضم، وتكوين الرواسب والحصى في الكلى، كما أن جزيئات الشاي تولِّد مادة كيميائية تسمى "أكسيد النتريك"، وتولد جزيئات الحليب "بروتينات الكازينات" التي يسبب وجودهما معًا أضرارًا جانبية لدى مرضى الكلى والكبد.

إلى هذا لا ينصح خبراء التغذية بتناولالشاي مع الحليب للأشخاص الذين يعانون حساسية اللاكتوز؛ فالسكر الموجود في الحليب يسبب مضاعفات صحية خطيرة، فيما ينصح الأطباء بتناول هاتين المادتين، كل على حدة، ولفترات متباعدة؛ لما فيهما من مواد مفيدة لصحة الإنسان إذا تناولهما الإنسانبكميات معتدلة.

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هل تفضِّل شرب الشاي بالحليب؟.. إذن عمل شرايين قلبك في خطر
سبق

تفضِّل العديد من شعوب العالم شرب الشاي بالحليب، إلا أن الدراسات الحديثة حذرت من مخاطر هذا المشروب على صحة الإنسان.

وبحسب ما نشره موقع "روسيا اليوم"، فقد أكدت دراسات الأطباء وخبراء التغذية أن إضافة الحليب إلى الشاي تشكل خطرًا على الصحة؛ لأن الحليب والشاي يقلصان من فوائد كل منهما على حدة، ويؤثران سلبيًّا على عمل القلب.

وقد أثبتت التحاليل المخبرية أن البروتينات الموجودة في الحليب لها تأثير معاكس لتأثير الشاي الذي يساعد على ارتخاء الشرايين وتمددها، وهذا ما يساعد على المحافظة على ضغط الدم بشكل مثالي، وعند إضافة الحليب تتوقف فائدة الشاي عن تأثيرها الإيجابي على القلب.

وأثبتت تجربة لعلماء من ألمانيا أن شرب الشاي مع الحليب يسبِّب عسر الهضم، وتكوين الرواسب والحصى في الكلى، كما أن جزيئات الشاي تولِّد مادة كيميائية تسمى "أكسيد النتريك"، وتولد جزيئات الحليب "بروتينات الكازينات" التي يسبب وجودهما معًا أضرارًا جانبية لدى مرضى الكلى والكبد.

إلى هذا لا ينصح خبراء التغذية بتناولالشاي مع الحليب للأشخاص الذين يعانون حساسية اللاكتوز؛ فالسكر الموجود في الحليب يسبب مضاعفات صحية خطيرة، فيما ينصح الأطباء بتناول هاتين المادتين، كل على حدة، ولفترات متباعدة؛ لما فيهما من مواد مفيدة لصحة الإنسان إذا تناولهما الإنسانبكميات معتدلة.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
08:24 PM

هل تفضِّل شرب الشاي بالحليب؟.. إذن عمل شرايين قلبك في خطر

الدراسات الحديثة تحذر من مخاطر هذا المشروب على صحة الإنسان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفضِّل العديد من شعوب العالم شرب الشاي بالحليب، إلا أن الدراسات الحديثة حذرت من مخاطر هذا المشروب على صحة الإنسان.

وبحسب ما نشره موقع "روسيا اليوم"، فقد أكدت دراسات الأطباء وخبراء التغذية أن إضافة الحليب إلى الشاي تشكل خطرًا على الصحة؛ لأن الحليب والشاي يقلصان من فوائد كل منهما على حدة، ويؤثران سلبيًّا على عمل القلب.

وقد أثبتت التحاليل المخبرية أن البروتينات الموجودة في الحليب لها تأثير معاكس لتأثير الشاي الذي يساعد على ارتخاء الشرايين وتمددها، وهذا ما يساعد على المحافظة على ضغط الدم بشكل مثالي، وعند إضافة الحليب تتوقف فائدة الشاي عن تأثيرها الإيجابي على القلب.

وأثبتت تجربة لعلماء من ألمانيا أن شرب الشاي مع الحليب يسبِّب عسر الهضم، وتكوين الرواسب والحصى في الكلى، كما أن جزيئات الشاي تولِّد مادة كيميائية تسمى "أكسيد النتريك"، وتولد جزيئات الحليب "بروتينات الكازينات" التي يسبب وجودهما معًا أضرارًا جانبية لدى مرضى الكلى والكبد.

إلى هذا لا ينصح خبراء التغذية بتناولالشاي مع الحليب للأشخاص الذين يعانون حساسية اللاكتوز؛ فالسكر الموجود في الحليب يسبب مضاعفات صحية خطيرة، فيما ينصح الأطباء بتناول هاتين المادتين، كل على حدة، ولفترات متباعدة؛ لما فيهما من مواد مفيدة لصحة الإنسان إذا تناولهما الإنسانبكميات معتدلة.

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