النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وبقيمة 995 مليون ريال

المملكة توقع عقداً مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد

لتخفيف آثار كورونا.. "عنود الخيرية" تطلق خدمات الدعم النفسي المجاني

تستهدف الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية والأشخاص داخل الحجر الصحي

أطلقت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بإشراف المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية خدمة الدعم النفسي المجاني لتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي لأفراد المجتمع لعلاج الخوف والقلق والاكتئاب وتفادي المشكلات والضغوط النفسية الناتجة عن أزمة كورونا.

وتهدف هذه المبادرة إلى الدعم النفسي للفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية والأشخاص داخل الحجر الصحي في الفنادق والمنازل والمستشفيات ومن يتلقون العلاج وكبار السن وذوي الإعاقة وذلك لتجنب الأضرار الناتجة عن مخاوفهم إزاء فيروس كورونا الجديد.

ويقوم على تقديم هذه الخدمة مجموعة كوادر مؤهلة ومتخصصة في الجانب النفسي والاجتماعي، وجميعها تستقبل طلبات الاستشارات النفسية نصياً أو صوتياً بسرية تامة، والتي تتوفر على متجري ‏Apple Store وGoogle Play بالإضافة إلى خطوط الاتصال المباشر، كما تم إتاحة كود خاص بالمؤسسة لتقديم الاستشارات المجانية (ANOOD) للمستفيدين.

يشار إلى أن وزارة الصحة تقوم بجهود عظيمة تركز على الجانب الوقائي والعلاجي "الصحي"، والمبادرة تركز على جانب ضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي لأفراد المجتمع.

مؤسسة الأميرة العنود الخيرية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لتخفيف آثار كورونا.. "عنود الخيرية" تطلق خدمات الدعم النفسي المجاني
سبق

أطلقت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بإشراف المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية خدمة الدعم النفسي المجاني لتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي لأفراد المجتمع لعلاج الخوف والقلق والاكتئاب وتفادي المشكلات والضغوط النفسية الناتجة عن أزمة كورونا.

وتهدف هذه المبادرة إلى الدعم النفسي للفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية والأشخاص داخل الحجر الصحي في الفنادق والمنازل والمستشفيات ومن يتلقون العلاج وكبار السن وذوي الإعاقة وذلك لتجنب الأضرار الناتجة عن مخاوفهم إزاء فيروس كورونا الجديد.

ويقوم على تقديم هذه الخدمة مجموعة كوادر مؤهلة ومتخصصة في الجانب النفسي والاجتماعي، وجميعها تستقبل طلبات الاستشارات النفسية نصياً أو صوتياً بسرية تامة، والتي تتوفر على متجري ‏Apple Store وGoogle Play بالإضافة إلى خطوط الاتصال المباشر، كما تم إتاحة كود خاص بالمؤسسة لتقديم الاستشارات المجانية (ANOOD) للمستفيدين.

يشار إلى أن وزارة الصحة تقوم بجهود عظيمة تركز على الجانب الوقائي والعلاجي "الصحي"، والمبادرة تركز على جانب ضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي لأفراد المجتمع.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
07:11 PM

لتخفيف آثار كورونا.. "عنود الخيرية" تطلق خدمات الدعم النفسي المجاني

تستهدف الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية والأشخاص داخل الحجر الصحي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
839

أطلقت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بإشراف المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية خدمة الدعم النفسي المجاني لتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي لأفراد المجتمع لعلاج الخوف والقلق والاكتئاب وتفادي المشكلات والضغوط النفسية الناتجة عن أزمة كورونا.

وتهدف هذه المبادرة إلى الدعم النفسي للفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية والأشخاص داخل الحجر الصحي في الفنادق والمنازل والمستشفيات ومن يتلقون العلاج وكبار السن وذوي الإعاقة وذلك لتجنب الأضرار الناتجة عن مخاوفهم إزاء فيروس كورونا الجديد.

ويقوم على تقديم هذه الخدمة مجموعة كوادر مؤهلة ومتخصصة في الجانب النفسي والاجتماعي، وجميعها تستقبل طلبات الاستشارات النفسية نصياً أو صوتياً بسرية تامة، والتي تتوفر على متجري ‏Apple Store وGoogle Play بالإضافة إلى خطوط الاتصال المباشر، كما تم إتاحة كود خاص بالمؤسسة لتقديم الاستشارات المجانية (ANOOD) للمستفيدين.

يشار إلى أن وزارة الصحة تقوم بجهود عظيمة تركز على الجانب الوقائي والعلاجي "الصحي"، والمبادرة تركز على جانب ضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي لأفراد المجتمع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,569
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,147
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,620
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,650

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب
الوزير الناجح لم يرسب!

الوزير الناجح لم يرسب!

ماجد البريكان
الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة