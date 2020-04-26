لتخفيف آثار كورونا.. "عنود الخيرية" تطلق خدمات الدعم النفسي المجاني

تستهدف الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية والأشخاص داخل الحجر الصحي

أطلقت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بإشراف المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية خدمة الدعم النفسي المجاني لتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي لأفراد المجتمع لعلاج الخوف والقلق والاكتئاب وتفادي المشكلات والضغوط النفسية الناتجة عن أزمة كورونا.

وتهدف هذه المبادرة إلى الدعم النفسي للفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية والأشخاص داخل الحجر الصحي في الفنادق والمنازل والمستشفيات ومن يتلقون العلاج وكبار السن وذوي الإعاقة وذلك لتجنب الأضرار الناتجة عن مخاوفهم إزاء فيروس كورونا الجديد.

ويقوم على تقديم هذه الخدمة مجموعة كوادر مؤهلة ومتخصصة في الجانب النفسي والاجتماعي، وجميعها تستقبل طلبات الاستشارات النفسية نصياً أو صوتياً بسرية تامة، والتي تتوفر على متجري ‏Apple Store وGoogle Play بالإضافة إلى خطوط الاتصال المباشر، كما تم إتاحة كود خاص بالمؤسسة لتقديم الاستشارات المجانية (ANOOD) للمستفيدين.

يشار إلى أن وزارة الصحة تقوم بجهود عظيمة تركز على الجانب الوقائي والعلاجي "الصحي"، والمبادرة تركز على جانب ضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي لأفراد المجتمع.