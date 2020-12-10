"مركز الارصاد" يبشر بحالة ممطرة جديدة.. الأسبوع القادم

بمناطق عدة من بينها تبوك والمدينة ومكة والقصيم والرياض

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن آخر المستجدات للحالة المطرية المتوقعة، الأسبوع القادم، من مخرجات النماذج العددية الخاصة بالمركز، تشير إلى احتمال تأثيرها على مناطق تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة "تشمل أجزائها الساحلية".

وقال المركز إن الحالة تشمل أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية.