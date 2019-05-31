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أحدث التقنيات لخدمة الحرم النبوي وقاصديه في اجتماع لـ "السديس" والقيادات

أكّد أهمية تطوير المنظومة وتسخير الإمكانات.. "رقى وتميز ودعم مسيرة"

التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بوكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري، والمستشار والوكيل المشرف على الشؤون التوجيهية والفكرية الدكتور أحمد الحذيفي، والمستشار والوكيل المشرف على الشؤون العلمية والأكاديمية الدكتور نبيل اللحيدان.

ونوّه "السديس"، بالدور الكبير والمميز الذي تقوم به وكالة المسجد النبوي والجهود المباركة في خدمة القاصدين والمصلين والزوار، والأعمال الجليلة التي تقدمها الوكالة بالمسجد النبوي، وأكد خلال اللقاء أهمية تطوير منظومة الخدمات المُقدمة في المسجد النبوي، وفق ما يتطلع إليه ولاة الأمر -حفظهم الله- من رقي وتميز في الخدمات المقدمة للقاصدين والزائرين والمصلين.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة المثلى من وسائل التقنية الحديثة وتطويرها فيما يخدم مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتعظيم دورها في دعم مسيرة التنمية التي يشهدها الحرمان الشريفان.

من جانبهم، عبر أصحاب الفضيلة عن شكرهم لتوجيهات الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والعمل على تحقيق كل ما يخدم الزوّار والمصلين والقاصدين للمسجد النبوي.

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أحدث التقنيات لخدمة الحرم النبوي وقاصديه في اجتماع لـ "السديس" والقيادات
سبق

التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بوكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري، والمستشار والوكيل المشرف على الشؤون التوجيهية والفكرية الدكتور أحمد الحذيفي، والمستشار والوكيل المشرف على الشؤون العلمية والأكاديمية الدكتور نبيل اللحيدان.

ونوّه "السديس"، بالدور الكبير والمميز الذي تقوم به وكالة المسجد النبوي والجهود المباركة في خدمة القاصدين والمصلين والزوار، والأعمال الجليلة التي تقدمها الوكالة بالمسجد النبوي، وأكد خلال اللقاء أهمية تطوير منظومة الخدمات المُقدمة في المسجد النبوي، وفق ما يتطلع إليه ولاة الأمر -حفظهم الله- من رقي وتميز في الخدمات المقدمة للقاصدين والزائرين والمصلين.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة المثلى من وسائل التقنية الحديثة وتطويرها فيما يخدم مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتعظيم دورها في دعم مسيرة التنمية التي يشهدها الحرمان الشريفان.

من جانبهم، عبر أصحاب الفضيلة عن شكرهم لتوجيهات الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والعمل على تحقيق كل ما يخدم الزوّار والمصلين والقاصدين للمسجد النبوي.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
09:24 AM

أحدث التقنيات لخدمة الحرم النبوي وقاصديه في اجتماع لـ "السديس" والقيادات

أكّد أهمية تطوير المنظومة وتسخير الإمكانات.. "رقى وتميز ودعم مسيرة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بوكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري، والمستشار والوكيل المشرف على الشؤون التوجيهية والفكرية الدكتور أحمد الحذيفي، والمستشار والوكيل المشرف على الشؤون العلمية والأكاديمية الدكتور نبيل اللحيدان.

ونوّه "السديس"، بالدور الكبير والمميز الذي تقوم به وكالة المسجد النبوي والجهود المباركة في خدمة القاصدين والمصلين والزوار، والأعمال الجليلة التي تقدمها الوكالة بالمسجد النبوي، وأكد خلال اللقاء أهمية تطوير منظومة الخدمات المُقدمة في المسجد النبوي، وفق ما يتطلع إليه ولاة الأمر -حفظهم الله- من رقي وتميز في الخدمات المقدمة للقاصدين والزائرين والمصلين.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة المثلى من وسائل التقنية الحديثة وتطويرها فيما يخدم مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتعظيم دورها في دعم مسيرة التنمية التي يشهدها الحرمان الشريفان.

من جانبهم، عبر أصحاب الفضيلة عن شكرهم لتوجيهات الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والعمل على تحقيق كل ما يخدم الزوّار والمصلين والقاصدين للمسجد النبوي.

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