النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نجران.. 770 جولة رقابية تغلق منشأة تجارية وتخالف منشأتين

شددت الأمانة على استمرار الرقابة للتأكد من الاشتراطات الصحية

نفّذت أمانة منطقة نجران أمس، 770 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق منشأة تجارية، وإصدار مخالفتين على منشأتين لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نجران.. 770 جولة رقابية تغلق منشأة تجارية وتخالف منشأتين
سبق

نفّذت أمانة منطقة نجران أمس، 770 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق منشأة تجارية، وإصدار مخالفتين على منشأتين لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
09:32 AM

نجران.. 770 جولة رقابية تغلق منشأة تجارية وتخالف منشأتين

شددت الأمانة على استمرار الرقابة للتأكد من الاشتراطات الصحية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
121

نفّذت أمانة منطقة نجران أمس، 770 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق منشأة تجارية، وإصدار مخالفتين على منشأتين لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,674
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,159
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,295
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,904

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة