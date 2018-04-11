"أمانة مكة" تنجز أكثر من 6 آلاف خدمة عن بعد

عبر مبادرة "مخدوم وأنت في بيتك"

أنجزت أمانة العاصمة المقدسة أكثر من 6183 خدمة للعملاء من تاريخ بدء تعليق العمل، من خلال المبادرة التي أطلقها أمين العاصمة المقدسة مؤخرًا بعنوان "مخدوم وأنت في بيتك".

وشملت الخدمات الإلكترونية الأفراد والدوائر الحكومة، وتم تسديد 179 بلاغًا عبر خدمة 940، فيما وصل عدد البلاغات الواردة التي تمت خدمتهم من 911 إلى 26 بلاغاً.

وأوضحت "أمانة مكة" أن الخدمة تهدف إلى تعزيز من الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، واستمرار خدمات الأمانة دون توقف.