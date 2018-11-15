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"الإسكان" تُحقق أهداف وبرامج رؤية 2030 وتُسهم في خفض الإنفاق الحكومي

انخفاض المساكن المؤجرة للثلث وطفرة في أعداد العقود السكنية للأسر السعودية

نجحت وزارة الإسكان، في تحقيق مختلف الأهداف وبرامج تحقيق رؤية 2030م؛ حيث بلغت مستوى جيدًا من التقدم، وأسهمت في خفض الإنفاق الحكومي.

وكشف التقرير الأخير الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن الإنجازات التي سجّلتها الوزارة، التي تُعد ترجمة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد -حفظها الله- وحرصهما على رفاهية المواطنين في جميع مناطق المملكة.

وأحدث وزير الإسكان ماجد الحقيل، تغييرًا غير مسبوق في قطاع الإسكان؛ حيث أطلق حزمة من البرامج والمبادرات التي مكّنت المواطنين في جميع مناطق المملكة من تملّك المساكن في فترة وجيزة، تجاوزت أكثر من 62% حتى منتصف عام 2019 وفق الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الأخير؛ الأمر الذي أسهم في انخفاض عدد المساكن المستأجرة خلال نفس الفترة بنسبة 35.49% مقارنة بما سُجّل في العام الماضي.

وتجاوز إجمالي عدد العقود السكنية الجديدة للأسر السعودية خلال 9 أشهر من هذا العام 2019م، إجمالي ما قُدّم خلال السنوات الثلاث الماضية مجتمعة؛ إذ وصل إجمالي العقود حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام إلى 113.603 عقود، مقابل 103.603 عقود خلال السنوات الثلاث الماضية (2016م و2017م و2018م)، بمتوسط 14 ألف عقد شهريًّا في 2019م، ونحو ألفي عقد في 2016م، بمتوسط 2 مليار في الشهر في 2018م، مقابل 7 مليارات شهريًّا هذا العام، 2019م.

وزارة الإسكان رؤية 2030م الإنفاق الحكومي مؤسسة النقد العربي السعودي ساما وزير الإسكان ماجد الحقيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإسكان" تُحقق أهداف وبرامج رؤية 2030 وتُسهم في خفض الإنفاق الحكومي
سبق

نجحت وزارة الإسكان، في تحقيق مختلف الأهداف وبرامج تحقيق رؤية 2030م؛ حيث بلغت مستوى جيدًا من التقدم، وأسهمت في خفض الإنفاق الحكومي.

وكشف التقرير الأخير الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن الإنجازات التي سجّلتها الوزارة، التي تُعد ترجمة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد -حفظها الله- وحرصهما على رفاهية المواطنين في جميع مناطق المملكة.

وأحدث وزير الإسكان ماجد الحقيل، تغييرًا غير مسبوق في قطاع الإسكان؛ حيث أطلق حزمة من البرامج والمبادرات التي مكّنت المواطنين في جميع مناطق المملكة من تملّك المساكن في فترة وجيزة، تجاوزت أكثر من 62% حتى منتصف عام 2019 وفق الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الأخير؛ الأمر الذي أسهم في انخفاض عدد المساكن المستأجرة خلال نفس الفترة بنسبة 35.49% مقارنة بما سُجّل في العام الماضي.

وتجاوز إجمالي عدد العقود السكنية الجديدة للأسر السعودية خلال 9 أشهر من هذا العام 2019م، إجمالي ما قُدّم خلال السنوات الثلاث الماضية مجتمعة؛ إذ وصل إجمالي العقود حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام إلى 113.603 عقود، مقابل 103.603 عقود خلال السنوات الثلاث الماضية (2016م و2017م و2018م)، بمتوسط 14 ألف عقد شهريًّا في 2019م، ونحو ألفي عقد في 2016م، بمتوسط 2 مليار في الشهر في 2018م، مقابل 7 مليارات شهريًّا هذا العام، 2019م.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
08:01 PM

"الإسكان" تُحقق أهداف وبرامج رؤية 2030 وتُسهم في خفض الإنفاق الحكومي

انخفاض المساكن المؤجرة للثلث وطفرة في أعداد العقود السكنية للأسر السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجحت وزارة الإسكان، في تحقيق مختلف الأهداف وبرامج تحقيق رؤية 2030م؛ حيث بلغت مستوى جيدًا من التقدم، وأسهمت في خفض الإنفاق الحكومي.

وكشف التقرير الأخير الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن الإنجازات التي سجّلتها الوزارة، التي تُعد ترجمة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد -حفظها الله- وحرصهما على رفاهية المواطنين في جميع مناطق المملكة.

وأحدث وزير الإسكان ماجد الحقيل، تغييرًا غير مسبوق في قطاع الإسكان؛ حيث أطلق حزمة من البرامج والمبادرات التي مكّنت المواطنين في جميع مناطق المملكة من تملّك المساكن في فترة وجيزة، تجاوزت أكثر من 62% حتى منتصف عام 2019 وفق الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الأخير؛ الأمر الذي أسهم في انخفاض عدد المساكن المستأجرة خلال نفس الفترة بنسبة 35.49% مقارنة بما سُجّل في العام الماضي.

وتجاوز إجمالي عدد العقود السكنية الجديدة للأسر السعودية خلال 9 أشهر من هذا العام 2019م، إجمالي ما قُدّم خلال السنوات الثلاث الماضية مجتمعة؛ إذ وصل إجمالي العقود حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام إلى 113.603 عقود، مقابل 103.603 عقود خلال السنوات الثلاث الماضية (2016م و2017م و2018م)، بمتوسط 14 ألف عقد شهريًّا في 2019م، ونحو ألفي عقد في 2016م، بمتوسط 2 مليار في الشهر في 2018م، مقابل 7 مليارات شهريًّا هذا العام، 2019م.

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70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
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