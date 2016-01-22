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"الأسد" يبتز "الأوروبي" بتأشيرات دبلوماسية

يعرقل توزيع المساعدات على ضحايا الحرب

ذكر ثلاثة دبلوماسيين كبار بالاتحاد الأوروبي، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد ألغى تأشيرات دخول خاصة لدبلوماسيين ومسؤولين من الاتحاد يسافرون بانتظام بين بيروت ودمشق، مما يعقد جهود توزيع المساعدات على ضحايا الحرب الأهلية، بحسب ما أفادت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وأوضح دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي أن النظام السوري ألغى اعتبارا من بداية يناير (كانون الثاني)، التصريح الخاص الذي يستخدم للحصول على تأشيرات دخول متعدد إلى دمشق دون أن تقدم تفسيرا لذلك.

ولفتوا إلى أنهم يعتقدون بأن ذلك محاولة لإجبار الحكومات الأوروبية والتكتل على معاودة فتح سفارات في دمشق، مع استعادة النظام السوري السيطرة على معظم مناطق البلاد بدعم من القوات الروسية والإيرانية.

ومنذ تفجر الصراع السوري عام 2011، يستخدم الاتحاد الأوروبي العاصمة اللبنانية بيروت، أقرب مدينة كبرى لسوريا، قاعدة دبلوماسية له، في الوقت الذي أغلق فيه معظم سفاراته في دمشق احتجاجا على ما يصفه بهجوم الأسد الوحشي على المعارضة.

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"الأسد" يبتز "الأوروبي" بتأشيرات دبلوماسية
سبق

ذكر ثلاثة دبلوماسيين كبار بالاتحاد الأوروبي، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد ألغى تأشيرات دخول خاصة لدبلوماسيين ومسؤولين من الاتحاد يسافرون بانتظام بين بيروت ودمشق، مما يعقد جهود توزيع المساعدات على ضحايا الحرب الأهلية، بحسب ما أفادت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وأوضح دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي أن النظام السوري ألغى اعتبارا من بداية يناير (كانون الثاني)، التصريح الخاص الذي يستخدم للحصول على تأشيرات دخول متعدد إلى دمشق دون أن تقدم تفسيرا لذلك.

ولفتوا إلى أنهم يعتقدون بأن ذلك محاولة لإجبار الحكومات الأوروبية والتكتل على معاودة فتح سفارات في دمشق، مع استعادة النظام السوري السيطرة على معظم مناطق البلاد بدعم من القوات الروسية والإيرانية.

ومنذ تفجر الصراع السوري عام 2011، يستخدم الاتحاد الأوروبي العاصمة اللبنانية بيروت، أقرب مدينة كبرى لسوريا، قاعدة دبلوماسية له، في الوقت الذي أغلق فيه معظم سفاراته في دمشق احتجاجا على ما يصفه بهجوم الأسد الوحشي على المعارضة.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
05:34 PM

"الأسد" يبتز "الأوروبي" بتأشيرات دبلوماسية

يعرقل توزيع المساعدات على ضحايا الحرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر ثلاثة دبلوماسيين كبار بالاتحاد الأوروبي، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد ألغى تأشيرات دخول خاصة لدبلوماسيين ومسؤولين من الاتحاد يسافرون بانتظام بين بيروت ودمشق، مما يعقد جهود توزيع المساعدات على ضحايا الحرب الأهلية، بحسب ما أفادت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وأوضح دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي أن النظام السوري ألغى اعتبارا من بداية يناير (كانون الثاني)، التصريح الخاص الذي يستخدم للحصول على تأشيرات دخول متعدد إلى دمشق دون أن تقدم تفسيرا لذلك.

ولفتوا إلى أنهم يعتقدون بأن ذلك محاولة لإجبار الحكومات الأوروبية والتكتل على معاودة فتح سفارات في دمشق، مع استعادة النظام السوري السيطرة على معظم مناطق البلاد بدعم من القوات الروسية والإيرانية.

ومنذ تفجر الصراع السوري عام 2011، يستخدم الاتحاد الأوروبي العاصمة اللبنانية بيروت، أقرب مدينة كبرى لسوريا، قاعدة دبلوماسية له، في الوقت الذي أغلق فيه معظم سفاراته في دمشق احتجاجا على ما يصفه بهجوم الأسد الوحشي على المعارضة.

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