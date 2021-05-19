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"الفيصل" يقلد "الغامدي" رتبته الجديدة

قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ضابط أمن الإمارة بجدة المقدم محمد عبدالوهاب الغامدي رتبته الجديدة.

وهنأ الأمير خالد الفيصل، المقدم "الغامدي" بمناسبة الترقية، سائلاً الله له التوفيق.

من جهته، عبّر المقدم "الغامدي" عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة، مؤكداً أن توجيهاته ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد بما يحقق الآمال والتطلعات.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الفيصل" يقلد "الغامدي" رتبته الجديدة
سبق

قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ضابط أمن الإمارة بجدة المقدم محمد عبدالوهاب الغامدي رتبته الجديدة.

وهنأ الأمير خالد الفيصل، المقدم "الغامدي" بمناسبة الترقية، سائلاً الله له التوفيق.

من جهته، عبّر المقدم "الغامدي" عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة، مؤكداً أن توجيهاته ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد بما يحقق الآمال والتطلعات.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
02:10 PM

"الفيصل" يقلد "الغامدي" رتبته الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ضابط أمن الإمارة بجدة المقدم محمد عبدالوهاب الغامدي رتبته الجديدة.

وهنأ الأمير خالد الفيصل، المقدم "الغامدي" بمناسبة الترقية، سائلاً الله له التوفيق.

من جهته، عبّر المقدم "الغامدي" عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة، مؤكداً أن توجيهاته ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد بما يحقق الآمال والتطلعات.

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