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ليبيا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 18 إصابة منها حالة وفاة

أعلن المركز الوطني الليبي بمكافحة الأمراض، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، السبت، إلى 18 حالة، منهم حالة وفاة.

وبحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم (27)، أظهرت نتائج تحليل الـ31 عينة التي تَسَلّمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، 30 حالة سلبية، وحالة إيجابية ثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

يُذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن، مساء الخميس الماضي، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

فيروس كورونا الجديد ليبيا

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ليبيا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 18 إصابة منها حالة وفاة
سبق

أعلن المركز الوطني الليبي بمكافحة الأمراض، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، السبت، إلى 18 حالة، منهم حالة وفاة.

وبحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم (27)، أظهرت نتائج تحليل الـ31 عينة التي تَسَلّمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، 30 حالة سلبية، وحالة إيجابية ثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

يُذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن، مساء الخميس الماضي، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
08:31 AM

ليبيا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 18 إصابة منها حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
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أعلن المركز الوطني الليبي بمكافحة الأمراض، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، السبت، إلى 18 حالة، منهم حالة وفاة.

وبحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم (27)، أظهرت نتائج تحليل الـ31 عينة التي تَسَلّمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، 30 حالة سلبية، وحالة إيجابية ثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

يُذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن، مساء الخميس الماضي، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

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