تمديد الإغلاق العام في الهند حتى 3 مايو
نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد
أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا، أن الإغلاق العام في الهند المفروض نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد؛ سيمدد حتى 3 مايو المقبل، ولن ينتهي منتصف ليل الثلاثاء كما كان مقررًا.
وقال "مودي" في كلمة للشعب الهندي اليوم: "من الناحية الاقتصادية، دفعنا ثمنًا باهظًا".
فيروس كورونا الجديد
الهند
تمديد الإغلاق العام في الهند حتى 3 مايو
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-04-14
أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا، أن الإغلاق العام في الهند المفروض نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد؛ سيمدد حتى 3 مايو المقبل، ولن ينتهي منتصف ليل الثلاثاء كما كان مقررًا.
وقال "مودي" في كلمة للشعب الهندي اليوم: "من الناحية الاقتصادية، دفعنا ثمنًا باهظًا".
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
08:59 AM
تمديد الإغلاق العام في الهند حتى 3 مايو
نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد
أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا، أن الإغلاق العام في الهند المفروض نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد؛ سيمدد حتى 3 مايو المقبل، ولن ينتهي منتصف ليل الثلاثاء كما كان مقررًا.
وقال "مودي" في كلمة للشعب الهندي اليوم: "من الناحية الاقتصادية، دفعنا ثمنًا باهظًا".