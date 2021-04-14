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تمديد الإغلاق العام في الهند حتى 3 مايو

نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا، أن الإغلاق العام في الهند المفروض نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد؛ سيمدد حتى 3 مايو المقبل، ولن ينتهي منتصف ليل الثلاثاء كما كان مقررًا.

وقال "مودي" في كلمة للشعب الهندي اليوم: "من الناحية الاقتصادية، دفعنا ثمنًا باهظًا".

فيروس كورونا الجديد الهند

الرئيسية/ أخبار العالم

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تمديد الإغلاق العام في الهند حتى 3 مايو
سبق

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا، أن الإغلاق العام في الهند المفروض نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد؛ سيمدد حتى 3 مايو المقبل، ولن ينتهي منتصف ليل الثلاثاء كما كان مقررًا.

وقال "مودي" في كلمة للشعب الهندي اليوم: "من الناحية الاقتصادية، دفعنا ثمنًا باهظًا".

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
08:59 AM

تمديد الإغلاق العام في الهند حتى 3 مايو

نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا، أن الإغلاق العام في الهند المفروض نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد؛ سيمدد حتى 3 مايو المقبل، ولن ينتهي منتصف ليل الثلاثاء كما كان مقررًا.

وقال "مودي" في كلمة للشعب الهندي اليوم: "من الناحية الاقتصادية، دفعنا ثمنًا باهظًا".

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