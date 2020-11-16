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"المدار" برنامج تلفزيوني سياسي جديد يقدمه "الأحمري"

على شاشة "الشرق" مدافعًا عن مواقف المملكة

يخوض رئيس تحرير صحيفة "إندبندنت عربية" الصحافي عضوان الأحمري تجربته التلفزيونية الأولى بتقديمه برنامج "المدار"، وهو ذو طابع سياسي وذلك على شاشة تلفزيون "الشرق".

ويستضيف "الأحمري" عبر البرنامج بعض الشخصيات بعد سنوات من العمل في الصحافة والظهور التلفزيوني كمعلق على بعض الأحداث، لكن في التجربة الحديثة سيكون هو مقدم البرنامج والمحاور الجديد القادم بخلفية واسعة في الصحافة السياسية يمتلك المعلومة والحجة مدافعًا عن مواقف المملكة.

وذكر "الأحمري" في تدوينه له: "قريبًا أخوض تجربتي التلفزيونية الأولى عبر ‪@AsharqNews‬ في برنامج حواري سياسي "المدار"، مغامرة جديدة وتجربة أولى".

وكانت قد أعلنت "المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق" قبل أيام، انطلاق قناة "الشرق" الخدمة الإخبارية العربية الجديدة متعددة المنصات، تعرض التغطيات اليومية وتركز على القضايا الاقتصادية الإقليمية والدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المدار" برنامج تلفزيوني سياسي جديد يقدمه "الأحمري"
سبق

يخوض رئيس تحرير صحيفة "إندبندنت عربية" الصحافي عضوان الأحمري تجربته التلفزيونية الأولى بتقديمه برنامج "المدار"، وهو ذو طابع سياسي وذلك على شاشة تلفزيون "الشرق".

ويستضيف "الأحمري" عبر البرنامج بعض الشخصيات بعد سنوات من العمل في الصحافة والظهور التلفزيوني كمعلق على بعض الأحداث، لكن في التجربة الحديثة سيكون هو مقدم البرنامج والمحاور الجديد القادم بخلفية واسعة في الصحافة السياسية يمتلك المعلومة والحجة مدافعًا عن مواقف المملكة.

وذكر "الأحمري" في تدوينه له: "قريبًا أخوض تجربتي التلفزيونية الأولى عبر ‪@AsharqNews‬ في برنامج حواري سياسي "المدار"، مغامرة جديدة وتجربة أولى".

وكانت قد أعلنت "المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق" قبل أيام، انطلاق قناة "الشرق" الخدمة الإخبارية العربية الجديدة متعددة المنصات، تعرض التغطيات اليومية وتركز على القضايا الاقتصادية الإقليمية والدولية.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
07:38 PM

"المدار" برنامج تلفزيوني سياسي جديد يقدمه "الأحمري"

على شاشة "الشرق" مدافعًا عن مواقف المملكة

A A A
بدر العتيبي - الرياض
5
2,504

يخوض رئيس تحرير صحيفة "إندبندنت عربية" الصحافي عضوان الأحمري تجربته التلفزيونية الأولى بتقديمه برنامج "المدار"، وهو ذو طابع سياسي وذلك على شاشة تلفزيون "الشرق".

ويستضيف "الأحمري" عبر البرنامج بعض الشخصيات بعد سنوات من العمل في الصحافة والظهور التلفزيوني كمعلق على بعض الأحداث، لكن في التجربة الحديثة سيكون هو مقدم البرنامج والمحاور الجديد القادم بخلفية واسعة في الصحافة السياسية يمتلك المعلومة والحجة مدافعًا عن مواقف المملكة.

وذكر "الأحمري" في تدوينه له: "قريبًا أخوض تجربتي التلفزيونية الأولى عبر ‪@AsharqNews‬ في برنامج حواري سياسي "المدار"، مغامرة جديدة وتجربة أولى".

وكانت قد أعلنت "المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق" قبل أيام، انطلاق قناة "الشرق" الخدمة الإخبارية العربية الجديدة متعددة المنصات، تعرض التغطيات اليومية وتركز على القضايا الاقتصادية الإقليمية والدولية.

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