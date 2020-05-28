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قبل استقبالها للمصلين.. وزير الإسلامية يتفقد عدداً من المساجد بالرياض غداً

بعد الموافقة على إعادة فتحها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من الأحد القادم

يقوم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، غداً الجمعة، بجولة تفقدية لعدد من المساجد والجوامع في مدينة الرياض وذلك للوقوف على جاهزيتها لاستقبال المصلين وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

وتفصيلاً، وافق المقام السامي على إعادة فتح المساجد أمام المصلين بجميع مناطق المملكة عدا مدينة مكة المكرمة ابتداء من الأحد المقبل بعد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصحية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعكف فرق الصيانة والنظافة والتشغيل بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجميع مناطق المملكة على مدار الساعة على تجهيز المساجد وتنظيفها وتعقيمها استعداداً لاستقبال المصلين.

فيروس كورونا الجديد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قبل استقبالها للمصلين.. وزير الإسلامية يتفقد عدداً من المساجد بالرياض غداً
سبق

يقوم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، غداً الجمعة، بجولة تفقدية لعدد من المساجد والجوامع في مدينة الرياض وذلك للوقوف على جاهزيتها لاستقبال المصلين وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

وتفصيلاً، وافق المقام السامي على إعادة فتح المساجد أمام المصلين بجميع مناطق المملكة عدا مدينة مكة المكرمة ابتداء من الأحد المقبل بعد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصحية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعكف فرق الصيانة والنظافة والتشغيل بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجميع مناطق المملكة على مدار الساعة على تجهيز المساجد وتنظيفها وتعقيمها استعداداً لاستقبال المصلين.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
09:41 PM

قبل استقبالها للمصلين.. وزير الإسلامية يتفقد عدداً من المساجد بالرياض غداً

بعد الموافقة على إعادة فتحها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من الأحد القادم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يقوم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، غداً الجمعة، بجولة تفقدية لعدد من المساجد والجوامع في مدينة الرياض وذلك للوقوف على جاهزيتها لاستقبال المصلين وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

وتفصيلاً، وافق المقام السامي على إعادة فتح المساجد أمام المصلين بجميع مناطق المملكة عدا مدينة مكة المكرمة ابتداء من الأحد المقبل بعد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصحية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعكف فرق الصيانة والنظافة والتشغيل بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجميع مناطق المملكة على مدار الساعة على تجهيز المساجد وتنظيفها وتعقيمها استعداداً لاستقبال المصلين.

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