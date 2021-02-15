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"الناتو" يربط الانسحاب من أفغانستان بوقف العنف

"ستولتنبرج" دعا "طالبان" لقطع علاقتها بالإرهابيين

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، حركة طالبان اليوم (الاثنين)، إلى الحد من العنف في أفغانستان، لافتاً إلى أن أي انسحاب محتمل للقوات سيعتمد على الوضع على الأرض.

وقال "ستولتنبرج" في مؤتمر صحفي: "هدفنا المشترك واضح، لا ينبغي على أفغانستان أن تصبح مرة أخرى ملاذًا للإرهابيين لمهاجمة أوطاننا"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "لا يوجد حليف يريد البقاء في أفغانستان لفترة أطول من اللازم، لكننا لن نغادر قبل أن يحين الوقت المناسب".

وتابع "ستولتنبرج": "نرى أنه لا تزال هناك حاجة لأن تفعل طالبان المزيد عندما يتعلق الأمر بالوفاء بالتزاماتها، للتأكد من قطع العلاقات القديمة مع الإرهابيين الدوليين".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الناتو" يربط الانسحاب من أفغانستان بوقف العنف
سبق

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، حركة طالبان اليوم (الاثنين)، إلى الحد من العنف في أفغانستان، لافتاً إلى أن أي انسحاب محتمل للقوات سيعتمد على الوضع على الأرض.

وقال "ستولتنبرج" في مؤتمر صحفي: "هدفنا المشترك واضح، لا ينبغي على أفغانستان أن تصبح مرة أخرى ملاذًا للإرهابيين لمهاجمة أوطاننا"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "لا يوجد حليف يريد البقاء في أفغانستان لفترة أطول من اللازم، لكننا لن نغادر قبل أن يحين الوقت المناسب".

وتابع "ستولتنبرج": "نرى أنه لا تزال هناك حاجة لأن تفعل طالبان المزيد عندما يتعلق الأمر بالوفاء بالتزاماتها، للتأكد من قطع العلاقات القديمة مع الإرهابيين الدوليين".

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
07:03 PM

"الناتو" يربط الانسحاب من أفغانستان بوقف العنف

"ستولتنبرج" دعا "طالبان" لقطع علاقتها بالإرهابيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، حركة طالبان اليوم (الاثنين)، إلى الحد من العنف في أفغانستان، لافتاً إلى أن أي انسحاب محتمل للقوات سيعتمد على الوضع على الأرض.

وقال "ستولتنبرج" في مؤتمر صحفي: "هدفنا المشترك واضح، لا ينبغي على أفغانستان أن تصبح مرة أخرى ملاذًا للإرهابيين لمهاجمة أوطاننا"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "لا يوجد حليف يريد البقاء في أفغانستان لفترة أطول من اللازم، لكننا لن نغادر قبل أن يحين الوقت المناسب".

وتابع "ستولتنبرج": "نرى أنه لا تزال هناك حاجة لأن تفعل طالبان المزيد عندما يتعلق الأمر بالوفاء بالتزاماتها، للتأكد من قطع العلاقات القديمة مع الإرهابيين الدوليين".

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