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بالفيديو .. دارة المؤسّس تستذكر قطع الملك فيصل البترول عن مؤيدي إسرائيل

مقطع يحمل كلمات خالدة "في سبیل ديننا وعقیدتنا ودفاعاً عن مقدساتنا وحرماتنا"

استذكرت دارة الملك عبدالعزيز، قرار الملك فيصل بن عبدالعزيز - يرحمه الله - بوقف تصدير النفط إلى الدول الداعمة لعدوان الكيان الصهيوني على جمهورية مصر.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، على حسابها الرسمي في "تويتر"، مقطع فيديو للملك فيصل، وهو يلقي كلمته الشهيرة التي ألقاها بهذا الخصوص التي قال فيها إن ذلك يأتي "في سبیل ديننا وعقیدتنا ودفاعاً عن مقدساتنا وحرماتنا".

وأشارت دارة الملك عبد العزيز، إلى أن اليوم 22 رمضان يصادف قرار الملك فيصل بن عبدالعزيز، في وقف تصدير البترول إلى أمريكا وهولندا وعدد آخر من الدول الداعمة لعدوان الكيان الصهيوني على مصر.

وكان الملك فيصل بن عبدالعزيز، في أكتوبر عام 1973، قد قرر استخدام سلاح البترول، ودعا إلى اجتماع عاجل لوزراء البترول العرب في الكويت، وخلال الاجتماع تقرر تخفيض الإنتاج الكلي العربي بنسبة 5%، وتخفيض 5% من الإنتاج كل شهر حتى تنسحب إسرائيل إلى خطوط ما قبل يونيو 1967، كما قررت بعض الدول العربية حظر تصدير البترول كلية إلى الدول التي يثبت تأييدها لإسرائيل.

وقامت السعودية، حينها، بإعلان وقف بيع البترول للغرب لدفع الدول الغربية على إجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، كما أعلنت أنها ستوقف إمدادات النفط إلى أمريكا والدول الأخرى التي تؤيد إسرائيل في صراعها مع سوريا ومصر.

دارة الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. دارة المؤسّس تستذكر قطع الملك فيصل البترول عن مؤيدي إسرائيل
سبق

استذكرت دارة الملك عبدالعزيز، قرار الملك فيصل بن عبدالعزيز - يرحمه الله - بوقف تصدير النفط إلى الدول الداعمة لعدوان الكيان الصهيوني على جمهورية مصر.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، على حسابها الرسمي في "تويتر"، مقطع فيديو للملك فيصل، وهو يلقي كلمته الشهيرة التي ألقاها بهذا الخصوص التي قال فيها إن ذلك يأتي "في سبیل ديننا وعقیدتنا ودفاعاً عن مقدساتنا وحرماتنا".

وأشارت دارة الملك عبد العزيز، إلى أن اليوم 22 رمضان يصادف قرار الملك فيصل بن عبدالعزيز، في وقف تصدير البترول إلى أمريكا وهولندا وعدد آخر من الدول الداعمة لعدوان الكيان الصهيوني على مصر.

وكان الملك فيصل بن عبدالعزيز، في أكتوبر عام 1973، قد قرر استخدام سلاح البترول، ودعا إلى اجتماع عاجل لوزراء البترول العرب في الكويت، وخلال الاجتماع تقرر تخفيض الإنتاج الكلي العربي بنسبة 5%، وتخفيض 5% من الإنتاج كل شهر حتى تنسحب إسرائيل إلى خطوط ما قبل يونيو 1967، كما قررت بعض الدول العربية حظر تصدير البترول كلية إلى الدول التي يثبت تأييدها لإسرائيل.

وقامت السعودية، حينها، بإعلان وقف بيع البترول للغرب لدفع الدول الغربية على إجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، كما أعلنت أنها ستوقف إمدادات النفط إلى أمريكا والدول الأخرى التي تؤيد إسرائيل في صراعها مع سوريا ومصر.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
03:41 PM

بالفيديو .. دارة المؤسّس تستذكر قطع الملك فيصل البترول عن مؤيدي إسرائيل

مقطع يحمل كلمات خالدة "في سبیل ديننا وعقیدتنا ودفاعاً عن مقدساتنا وحرماتنا"

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خالد علي - الرياض
5
5,600

استذكرت دارة الملك عبدالعزيز، قرار الملك فيصل بن عبدالعزيز - يرحمه الله - بوقف تصدير النفط إلى الدول الداعمة لعدوان الكيان الصهيوني على جمهورية مصر.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، على حسابها الرسمي في "تويتر"، مقطع فيديو للملك فيصل، وهو يلقي كلمته الشهيرة التي ألقاها بهذا الخصوص التي قال فيها إن ذلك يأتي "في سبیل ديننا وعقیدتنا ودفاعاً عن مقدساتنا وحرماتنا".

وأشارت دارة الملك عبد العزيز، إلى أن اليوم 22 رمضان يصادف قرار الملك فيصل بن عبدالعزيز، في وقف تصدير البترول إلى أمريكا وهولندا وعدد آخر من الدول الداعمة لعدوان الكيان الصهيوني على مصر.

وكان الملك فيصل بن عبدالعزيز، في أكتوبر عام 1973، قد قرر استخدام سلاح البترول، ودعا إلى اجتماع عاجل لوزراء البترول العرب في الكويت، وخلال الاجتماع تقرر تخفيض الإنتاج الكلي العربي بنسبة 5%، وتخفيض 5% من الإنتاج كل شهر حتى تنسحب إسرائيل إلى خطوط ما قبل يونيو 1967، كما قررت بعض الدول العربية حظر تصدير البترول كلية إلى الدول التي يثبت تأييدها لإسرائيل.

وقامت السعودية، حينها، بإعلان وقف بيع البترول للغرب لدفع الدول الغربية على إجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، كما أعلنت أنها ستوقف إمدادات النفط إلى أمريكا والدول الأخرى التي تؤيد إسرائيل في صراعها مع سوريا ومصر.

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