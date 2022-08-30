"الحج" تناقش مبادرة إطلاق مؤشر أسعار خدمات الإيواء للمعتمرين والزوار

إشادة بما قدّمته حكومة خادم الحرمين لدعم الاقتصاد الوطني

انطلاقاً من حرص وزارة الحج والعمرة على دعم اقتصاديات القطاع الخاص العامل في منظومة العمرة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، نظمت الوزارة ورشة عمل بعنوان "مبادرات وزارة الحج والعمرة لدعم اقتصاديات خدمات الإيواء للمعتمرين والزوار بمكة المكرمة والمدينة المنورة"، وذلك في مقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة، بحضور رئيس غرفة مكة المكرمة هشام كعكي ووكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لشؤون العمرة المهندس عبدالرحمن شمس، ووكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد، وعدد من المستثمرين في قطاع الإيواء.

واستعرضت وزارة الحج والعمرة، سبل دعم اقتصاديات الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي ساهمت في تمكين الفنادق من اصدار تصاريح للعمرة والزيارة للنزلاء بموجب حجوزات سكن مؤكدة، وتطوير سياسة التسعير للسكن بطريقة الـ commission based بما يحقق الشفافية في عرض أسعار الفنادق مباشرة على العميل النهائي.

إضافة إلى مبادرة إطلاق مؤشر أسعار خدمات الإيواء للمعتمرين والزوار بمكة المكرمة والمدينة المنورة والتي تهدف إلى بناء مؤشر اقتصادي لخدمات الإيواء المقدمة للمعتمرين والزوار لمساعدة قطاع الفنادق في إدارة الأسعار بالطريقة المناسبة لمتطلبات الفئات المستهدفة من المعتمرين والزوار وضبط جودة الخدمة والتحقق من بناء برامج خدمية فعلية للمعتمرين ذات عائد اقتصادي مجزي لكامل المنظومة وضمان حصول المعتمرين والزوار على أسعار منافسة مقابل الأسعار المعلنة على المنصات الخارجية.

وناقشت الورشة استعدادات دور الإيواء لاستقبال المعتمرين وفق الضوابط والإجراءات الوقائية التي حددتها الجهات المختصة لسلامة ضيوف الرحمن.

كما تناولت أهم التحديات التي تواجه قطاع الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بعد تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتي أدت إلى توقف النشاط الاقتصادي على مستوى العالم بشكل عام.

وأشاد الحضور بما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من مبادرات وقرارات أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني، وتخفيف آثار تداعيات الجائحة على الأنشطة المرتبطة بقطاع الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت الورشة ضرورة التركيز على رفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتوظيف أحدث التقنيات لتوفير جميع سبل الراحة، بما يلبي احتياجات وتطلعات قاصدي الحرمين الشريفين.