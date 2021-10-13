النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بمشاركة الدوليين.. الأهلي يرفع استعداداته للاتفاق

تعيين مارتاكوس مديرًا للتحليل الفني

يكثف الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تحضيراته على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لمواجهة الاتفاق، السبت المقبل، ضمن الجولة الثامنة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك الدوليون في تدريبات الفريق الأول مساء اليوم بعد إنهاء مشاركتهم مع المنتخب االسعودي، كما شارك المحترف المقدوني اليوسكى، في الحصة التدريبية، بعد انتهاء مشاركته منتخب بلاده.

فيما شدد مدرب الفريق بيسنيك هاسي، على الجاهزية البدنية والفنية لعناصر الفريق من خلال الحصة التدريبية التي تركزت على الجوانب التكتيكية والتدريبات التنافسية.

وفي سياق متصل أتمت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اليوناني جيورجيوس مارتاكوس، للعمل مديرًا لإدارة التحليل الفني والاكتشاف بالنادي خلال الفترة المقبلة.

يحمل مارتاكوس شهادة "البرو" في التدريب، وعمل مديرًا لإدارة التحليل الفني في نادي أولمبياكوس اليوناني في الفترة من 2012 وحتى 2021 حيث نجح معهم في هذه الفترة في الفوز بـ6 بطولات للدوري و3 بطولات للكأس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بمشاركة الدوليين.. الأهلي يرفع استعداداته للاتفاق
سبق

يكثف الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تحضيراته على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لمواجهة الاتفاق، السبت المقبل، ضمن الجولة الثامنة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك الدوليون في تدريبات الفريق الأول مساء اليوم بعد إنهاء مشاركتهم مع المنتخب االسعودي، كما شارك المحترف المقدوني اليوسكى، في الحصة التدريبية، بعد انتهاء مشاركته منتخب بلاده.

فيما شدد مدرب الفريق بيسنيك هاسي، على الجاهزية البدنية والفنية لعناصر الفريق من خلال الحصة التدريبية التي تركزت على الجوانب التكتيكية والتدريبات التنافسية.

وفي سياق متصل أتمت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اليوناني جيورجيوس مارتاكوس، للعمل مديرًا لإدارة التحليل الفني والاكتشاف بالنادي خلال الفترة المقبلة.

يحمل مارتاكوس شهادة "البرو" في التدريب، وعمل مديرًا لإدارة التحليل الفني في نادي أولمبياكوس اليوناني في الفترة من 2012 وحتى 2021 حيث نجح معهم في هذه الفترة في الفوز بـ6 بطولات للدوري و3 بطولات للكأس.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
11:41 PM

بمشاركة الدوليين.. الأهلي يرفع استعداداته للاتفاق

تعيين مارتاكوس مديرًا للتحليل الفني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,158

يكثف الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تحضيراته على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لمواجهة الاتفاق، السبت المقبل، ضمن الجولة الثامنة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك الدوليون في تدريبات الفريق الأول مساء اليوم بعد إنهاء مشاركتهم مع المنتخب االسعودي، كما شارك المحترف المقدوني اليوسكى، في الحصة التدريبية، بعد انتهاء مشاركته منتخب بلاده.

فيما شدد مدرب الفريق بيسنيك هاسي، على الجاهزية البدنية والفنية لعناصر الفريق من خلال الحصة التدريبية التي تركزت على الجوانب التكتيكية والتدريبات التنافسية.

وفي سياق متصل أتمت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اليوناني جيورجيوس مارتاكوس، للعمل مديرًا لإدارة التحليل الفني والاكتشاف بالنادي خلال الفترة المقبلة.

يحمل مارتاكوس شهادة "البرو" في التدريب، وعمل مديرًا لإدارة التحليل الفني في نادي أولمبياكوس اليوناني في الفترة من 2012 وحتى 2021 حيث نجح معهم في هذه الفترة في الفوز بـ6 بطولات للدوري و3 بطولات للكأس.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,466
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,900
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,042
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,635

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة