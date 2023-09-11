"شرطة صامطة" تختتم حملة للتبرع بالدم

استمرت لمدة يومين لدعم المستشفى العام

اختتمت حملة التبرع بالدم، التي أطلقتها شرطة محافظة صامطة والمخافر التابعة لها، على مدار يومين متتاليين، حيث تبرع ضباط وأفراد شرطة المحافظة بدمائهم دعمًا ًمنهم لبنك الدم بمستشفى صامطة العام وتزويده بالدم في حال الاحتياج لذلك.

وأكد مدير شرطة محافظة صامطة العقيد سعد مقبول القحطاني، أن هذه الحملة تأتي من منطلق التعاون واستشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه أفراد المجتمع.

وأضاف العقيد "القحطاني": ضباط وأفراد شرطة صامطة والمخافر التابعة لها قدموا دماءهم دعماً منهم لبنك الدم بمستشفي صامطة العام، مقدمًا خالص تقديره للوقفة الصادقة من قبل ضباط وأفراد شرطة صامطة والمخافر التابعة لها.

ووجه خالص شكره لكل الكادر التمريضي من منسوبي بنك الدم بمستشفى صامطة على وقوفهم وعملهم من أجل إنجاح هذه الحملة وتأمين كافة المستلزمات الطيبة المطلوبة والدعم اللامحدود من مدير مستشفى صامطة يحيى أزيبي.