وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت، إلى 103 حالات.

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هم: كويتيان ومقيمان (بواقع ثلاثة من الذكور وأنثى واحدة).

شفاء 4 حالات جديدة من فيروس كورونا في الكويت وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-06 أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هم: كويتيان ومقيمان (بواقع ثلاثة من الذكور وأنثى واحدة). وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت، إلى 103 حالات.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 08:52 AM

شفاء 4 حالات جديدة من فيروس كورونا في الكويت إجمالي عدد الحالات التي تعافت ارتفع إلى 103





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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هم: كويتيان ومقيمان (بواقع ثلاثة من الذكور وأنثى واحدة).

وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت، إلى 103 حالات.