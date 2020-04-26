أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. "الأرصاد" تنبّه جازان ومحافظاتها

حالة تستمر لـ 7 مساءً.. و"المدني" تحذّر من بطون الأودية ومجاري السيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.