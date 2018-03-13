"الصحة العالمية": أوروبا تحوَّلت إلى البؤرة الرئيسية لفيروس كورونا

"الصحة العالمية": أوروبا تحوَّلت إلى البؤرة الرئيسية لفيروس كورونا
دعت جميع الدول لاتخاذ إجراءات احتوائه
أكدت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي، أن أوروبا تحولت الآن إلى البؤرة الرئيسية لفيروس كورونا.
وقالت الصحة: إن "تجربة الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة، تُظهِر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد على احتواء فيروس كورونا".
ونصحت الصحة العالمية بضرورة غسل اليدين والفم، وملازمة المنزل لتجنب الفيروس، كما طالبت بضرورة تجنب الأماكن المزدحمة.
منظمة الصحة العالمية
أوروبا
فيروس كورونا الجديد
"الصحة العالمية": أوروبا تحوَّلت إلى البؤرة الرئيسية لفيروس كورونا
خالد الشاماني
سبق
2020-03-13
أكدت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي، أن أوروبا تحولت الآن إلى البؤرة الرئيسية لفيروس كورونا.
وقالت الصحة: إن "تجربة الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة، تُظهِر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد على احتواء فيروس كورونا".
ونصحت الصحة العالمية بضرورة غسل اليدين والفم، وملازمة المنزل لتجنب الفيروس، كما طالبت بضرورة تجنب الأماكن المزدحمة.
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
07:17 PM
اخر تعديل
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
09:51 PM
"الصحة العالمية": أوروبا تحوَّلت إلى البؤرة الرئيسية لفيروس كورونا
دعت جميع الدول لاتخاذ إجراءات احتوائه
أكدت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي، أن أوروبا تحولت الآن إلى البؤرة الرئيسية لفيروس كورونا.
وقالت الصحة: إن "تجربة الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة، تُظهِر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد على احتواء فيروس كورونا".
ونصحت الصحة العالمية بضرورة غسل اليدين والفم، وملازمة المنزل لتجنب الفيروس، كما طالبت بضرورة تجنب الأماكن المزدحمة.