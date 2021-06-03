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تفاصيل التحفظ على أموال الفنان المصري محمد رمضان في البنوك

قال الفنان محمد رمضان، إن الحكومة المصرية قامت بالتحفظ على أمواله داخل بنك شهير بالقاهرة، وذلك حسب ما أعلن عبر حسابه على "إنستغرام".
ونشر محمد رمضان، فيديو يعلن من خلاله تحفظ الدولة على أمواله مصحوبة بتعليق منه وقوله: أنا ومالي مِلك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض.

وقال محمد رمضان في الفيديو: "صحيت النهاردة من تلفون على تلفون من البنك يقول لي الدولة تحفظت على فلوسك، قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم أكتافي ملك بلدي وأهل بلدي إيه المشكلة يعني، وبيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما أجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس.. قولت له الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسبوا في بيوتهم، مستورة صباح الخير يا مصر".
وأعلن بنك "سي أي بي" المصري، أنه سيصدر بيانًا تفصيليًا حول واقعة التحفظ على أموال الفنان المصري محمد رمضان.
وقال البنك، إن الواقعة المشار إليها سيجري الإفصاح عن تفاصيلها ببيان رسمي، لتوضيح ملابسات ما أثاره الفنان محمد رمضان، من حجز البنك على أمواله.

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تفاصيل التحفظ على أموال الفنان المصري محمد رمضان في البنوك
سبق

قال الفنان محمد رمضان، إن الحكومة المصرية قامت بالتحفظ على أمواله داخل بنك شهير بالقاهرة، وذلك حسب ما أعلن عبر حسابه على "إنستغرام".
ونشر محمد رمضان، فيديو يعلن من خلاله تحفظ الدولة على أمواله مصحوبة بتعليق منه وقوله: أنا ومالي مِلك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض.

وقال محمد رمضان في الفيديو: "صحيت النهاردة من تلفون على تلفون من البنك يقول لي الدولة تحفظت على فلوسك، قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم أكتافي ملك بلدي وأهل بلدي إيه المشكلة يعني، وبيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما أجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس.. قولت له الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسبوا في بيوتهم، مستورة صباح الخير يا مصر".
وأعلن بنك "سي أي بي" المصري، أنه سيصدر بيانًا تفصيليًا حول واقعة التحفظ على أموال الفنان المصري محمد رمضان.
وقال البنك، إن الواقعة المشار إليها سيجري الإفصاح عن تفاصيلها ببيان رسمي، لتوضيح ملابسات ما أثاره الفنان محمد رمضان، من حجز البنك على أمواله.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
06:52 PM

تفاصيل التحفظ على أموال الفنان المصري محمد رمضان في البنوك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
13
18,938

قال الفنان محمد رمضان، إن الحكومة المصرية قامت بالتحفظ على أمواله داخل بنك شهير بالقاهرة، وذلك حسب ما أعلن عبر حسابه على "إنستغرام".
ونشر محمد رمضان، فيديو يعلن من خلاله تحفظ الدولة على أمواله مصحوبة بتعليق منه وقوله: أنا ومالي مِلك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض.

وقال محمد رمضان في الفيديو: "صحيت النهاردة من تلفون على تلفون من البنك يقول لي الدولة تحفظت على فلوسك، قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم أكتافي ملك بلدي وأهل بلدي إيه المشكلة يعني، وبيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما أجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس.. قولت له الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسبوا في بيوتهم، مستورة صباح الخير يا مصر".
وأعلن بنك "سي أي بي" المصري، أنه سيصدر بيانًا تفصيليًا حول واقعة التحفظ على أموال الفنان المصري محمد رمضان.
وقال البنك، إن الواقعة المشار إليها سيجري الإفصاح عن تفاصيلها ببيان رسمي، لتوضيح ملابسات ما أثاره الفنان محمد رمضان، من حجز البنك على أمواله.

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