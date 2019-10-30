في ألمانيا.. "كعك بالمخدرات" للمشيعين.. وهذا ما حدث بعد الجنازة

أُصيبوا بالغثيان والدوار

وقع حادث غير مألوف في أعقاب تشييع جنازة؛ إذ جرى تقديم طعام، يحتوي على مواد مخدرة للمشيعين.

هذه واقعة غريبة، كشفت عنها الشرطة الألمانية بقولها: إن تشييع جنازة في شرق البلاد انتهى بحادث صادم؛ وذلك بعد أن جرى تقديم "كعك به مخدرات" للمشيعين عقب دفن الميت.

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" نقلاً عن صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن الشرطة في مدينة روستوك الألمانية أكدت أن المشيعين ذهبوا إلى مطعم لتناول الكعك كما هو متعارف عليه في البلاد، لكن بعد ذلك أُصيب 13 شخصًا منهم بالغثيان والدوار.

وتشير التحقيقات إلى أن موظفة المطعم أخرجت من الثلاجة "الكعك الخطأ"، الذي حضرته ابنتها البالغة من العمر 18 عامًا لمناسبة مختلفة.

وأكدت الشرطة أن الحادث وقع في أغسطس الماضي، ولكن لم يتم كشف تفاصيله آنذاك احترامًا للمشيعين. مضيفة بأن الشابة تخضع حاليًا للتحقيق.