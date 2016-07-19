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إسناد تشغيل حضانات بـ"تعليم الشرقية" للمستثمرين.. دعوة للراغبين وموعد

تفاصيل كشَف عنها "الباحص" لـ"سبق" وقال: هدفنا فرص جيدة وخيارات منوعة

كشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"سبق"، عن عزم الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، إسناد وتشغيل عدد من الحضانات للمستثمرين في القطاع الحكومي؛ وذلك انسجامًا مع ما تؤكده السياسات الوطنية للمملكة الداعمة لحقوق الطفل والمرأة العاملة التي تضمن رعاية الطفولة بما يتناسب مع الخصائص العمرية والحاجات النمائية.

وقال "الباحص": إن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تهدف من تشغيلها للحضانات إلى أن يحصل كل طفل سعودي على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، وسيكون تركيزها أكبر على مراحل التعليم المبكر وفق رؤية المملكة 2030.

وأضاف: "قرار تشغيل الحضانات في المرافق الحكومية أحد أهم أنواع الاستثمار في القطاع الحكومي؛ حيث إنه رافد تعليمي وتربوي آمن؛ لذلك يصبح للمستثمرين الوطنيين تشغيل المرفق، لما له من أثر كبير في الحراك التعليمي التربوي للأطفال وفق الضوابط والشروط المحددة والمرفقة بهذا الدليل عبر هذا الرابط http://cutt.us/uk118.

وأبان "الباحص"، أن الإدارة العامة للتعليم تدعو كل من لديه الرغبة الجادة في الاستثمار في صناعة الحضانات الآمنة للأطفال، الاطلاع على الدليل الإرشادي لافتتاح الحضانات الملحقة بالمرافق الحكومية وتشغيلها بالمنطقة الشرقية، والتسجيل في الرابط الإلكتروني وإرفاق صور من الأوراق المطلوبة، وتقديم صور من الأوراق الرسمية في مظروف مغلق ومختوم للجنة افتاح الحضانات وتسلم الأوراق الرسمية في مظروف مغلق لإدارة رياض الأطفال بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في موعد أقصاه 28/ 11/ 1440هـ".

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إسناد تشغيل حضانات بـ"تعليم الشرقية" للمستثمرين.. دعوة للراغبين وموعد
سبق

كشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"سبق"، عن عزم الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، إسناد وتشغيل عدد من الحضانات للمستثمرين في القطاع الحكومي؛ وذلك انسجامًا مع ما تؤكده السياسات الوطنية للمملكة الداعمة لحقوق الطفل والمرأة العاملة التي تضمن رعاية الطفولة بما يتناسب مع الخصائص العمرية والحاجات النمائية.

وقال "الباحص": إن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تهدف من تشغيلها للحضانات إلى أن يحصل كل طفل سعودي على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، وسيكون تركيزها أكبر على مراحل التعليم المبكر وفق رؤية المملكة 2030.

وأضاف: "قرار تشغيل الحضانات في المرافق الحكومية أحد أهم أنواع الاستثمار في القطاع الحكومي؛ حيث إنه رافد تعليمي وتربوي آمن؛ لذلك يصبح للمستثمرين الوطنيين تشغيل المرفق، لما له من أثر كبير في الحراك التعليمي التربوي للأطفال وفق الضوابط والشروط المحددة والمرفقة بهذا الدليل عبر هذا الرابط http://cutt.us/uk118.

وأبان "الباحص"، أن الإدارة العامة للتعليم تدعو كل من لديه الرغبة الجادة في الاستثمار في صناعة الحضانات الآمنة للأطفال، الاطلاع على الدليل الإرشادي لافتتاح الحضانات الملحقة بالمرافق الحكومية وتشغيلها بالمنطقة الشرقية، والتسجيل في الرابط الإلكتروني وإرفاق صور من الأوراق المطلوبة، وتقديم صور من الأوراق الرسمية في مظروف مغلق ومختوم للجنة افتاح الحضانات وتسلم الأوراق الرسمية في مظروف مغلق لإدارة رياض الأطفال بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في موعد أقصاه 28/ 11/ 1440هـ".

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
03:44 PM

إسناد تشغيل حضانات بـ"تعليم الشرقية" للمستثمرين.. دعوة للراغبين وموعد

تفاصيل كشَف عنها "الباحص" لـ"سبق" وقال: هدفنا فرص جيدة وخيارات منوعة

A A A
عبدالله السالم - الدمام
3
1,821

كشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"سبق"، عن عزم الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، إسناد وتشغيل عدد من الحضانات للمستثمرين في القطاع الحكومي؛ وذلك انسجامًا مع ما تؤكده السياسات الوطنية للمملكة الداعمة لحقوق الطفل والمرأة العاملة التي تضمن رعاية الطفولة بما يتناسب مع الخصائص العمرية والحاجات النمائية.

وقال "الباحص": إن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تهدف من تشغيلها للحضانات إلى أن يحصل كل طفل سعودي على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، وسيكون تركيزها أكبر على مراحل التعليم المبكر وفق رؤية المملكة 2030.

وأضاف: "قرار تشغيل الحضانات في المرافق الحكومية أحد أهم أنواع الاستثمار في القطاع الحكومي؛ حيث إنه رافد تعليمي وتربوي آمن؛ لذلك يصبح للمستثمرين الوطنيين تشغيل المرفق، لما له من أثر كبير في الحراك التعليمي التربوي للأطفال وفق الضوابط والشروط المحددة والمرفقة بهذا الدليل عبر هذا الرابط http://cutt.us/uk118.

وأبان "الباحص"، أن الإدارة العامة للتعليم تدعو كل من لديه الرغبة الجادة في الاستثمار في صناعة الحضانات الآمنة للأطفال، الاطلاع على الدليل الإرشادي لافتتاح الحضانات الملحقة بالمرافق الحكومية وتشغيلها بالمنطقة الشرقية، والتسجيل في الرابط الإلكتروني وإرفاق صور من الأوراق المطلوبة، وتقديم صور من الأوراق الرسمية في مظروف مغلق ومختوم للجنة افتاح الحضانات وتسلم الأوراق الرسمية في مظروف مغلق لإدارة رياض الأطفال بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في موعد أقصاه 28/ 11/ 1440هـ".

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